Muğla ve Oniki Adalar'da deprem!
Muğla Datça açıklarında 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlerleyen saatlerde Oniki Adalar'da da 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD'dan elde edilen bilgilere göre, saat 22.57'de Muğla Datça açıklarında 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 3.20 km olarak ölçüldü.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) July 31, 2021
Büyüklük : 4.5 (Mw)
Yer : Ege Denizi, 44.17 km. Datça (Mugla)
Tarih-Saat : 31.07.2021, 22:57:55 TSİ
Enlem : 36.3551 N
Boylam : 27.0868 E
Derinlik : 3.20 km
Detay : https://t.co/fpELjIlGJB@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
KANDİLLİ: DEPREM ŞİDDETİ 4.8
Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü depremin şiddetini 4,8 olarak duyurdu.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) July 31, 2021
AKDENIZ https://t.co/PZP8xgp53E
31.07.2021, 22:57:55 TSİ
Büyüklük: 4.8
Derinlik: 9.2 km#Kandilli
BİR DEPREM DAHA
Muğla Datça açıklarında 4,5 büyüklüğündeki depremin ardından bir deprem daha meydana geldi. Saat 23.10'da Akdeniz açıklarında meydana gelen depremin şiddetini Kandilli 4.0 olduğunu duyurdu. Derinlik ise 6.7 km olarak ölçüldü.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) July 31, 2021
ONIKI ADALAR (AKDENIZ) https://t.co/wD8naiugIB
31.07.2021, 23:10:36 TSİ
Büyüklük: 4.0
Derinlik: 6.7 km#Kandilli
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