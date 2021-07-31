Muğla ve Oniki Adalar'da deprem!

31 Temmuz 2021 Cumartesi, 23:09

AFAD'dan elde edilen bilgilere göre, saat 22.57'de Muğla Datça açıklarında 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 3.20 km olarak ölçüldü.

KANDİLLİ: DEPREM ŞİDDETİ 4.8

Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü depremin şiddetini 4,8 olarak duyurdu.

BİR DEPREM DAHA

Muğla Datça açıklarında 4,5 büyüklüğündeki depremin ardından bir deprem daha meydana geldi. Saat 23.10'da Akdeniz açıklarında meydana gelen depremin şiddetini Kandilli 4.0 olduğunu duyurdu. Derinlik ise 6.7 km olarak ölçüldü.