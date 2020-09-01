Muğla'da Covid-19 tedbirlerine uymayan 11 işletmenin faaliyetleri durduruldu
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, yeni tip koronavirüs tedbirlerine uymadığı tespit edilen 11 işletmenin faaliyetleri durduruldu.
Bodrum Kaymakamlığı koordinesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Bodrum Belediyesi ekipleri, yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında ilçede denetimlerini sürdürüyor.
Yapılan denetimlerdeki işlemlerin sonucuna göre, 1 işletme 1 gün, 4 işletme 4'er gün, 2 işletme 15'er gün süreyle, 4 işletme de süresiz kapatıldı.
Fiziki mesafeye uyulmadığı, ruhsata aykırı faaliyet gösterildiği, salgın yönetimi ve çalışma rehberi kurallarına aykırı davranılmasıyla ilgili değişik maddelerden işlem yapılan, Çarşı ve Gümbet Mahallesi'ndeki 11 işletmeyi zabıta ekipleri mühürledi.
Video Haberler
- Yardım çığlığı: Polis çağırın, beni taciz edemezsin!
- Açlığa ve susuzluğa 10 haftaya kadar dayanabiliyor
- Maske takmayan kasiyerden müşteriye: Bas git!
- 'Evli kadına mesaj atan' kişiye linç girişimi
- Barış Atay'a saldırının ilk görüntüleri ortaya çıktı
- Saadet Partisi'nden ÖTV'li araç reklamı
- Veli Ağbaba'dan Erdoğan'a 'keyif çayı' tepkisi
- Bodrum’un en ünlü mekanları teker teker mühürlendi!
- Kahreden olay sonrası görüntüleri yürekleri dağladı
- Cadde ortasında saç saça birbirine girdiler!