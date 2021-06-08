Muğla'da vali yardımcısının çağrı merkezi ziyaretinde sahte aramalarla 112 hattı meşgul edildi
Muğla 112 Acil Çağrı Merkezi’ni ziyaret eden Vali Yardımcısı Murat Kahraman, çağrılara yanıt vermek istedi. İddiaya göre bu sırada hattı arayan olmadı. Merkez müdürünün talimatı üzerine 88 sahte arama ile yoğunluk yaratıldı.
Muğla 112 Acil Çağrı Merkezi’nde (AÇM) asılsız ihbar skandalı yaşandı. Bir saniyenin bile değerli olduğu merkezi 28 Mayıs’ta Muğla Vali Yardımcısı Murat Kahraman ziyaret etti.
İddiaya göre ziyaret sırasında Kahraman, telefonlara yanıt vermek istedi ancak bu sırada hattı arayan olmadı. Bunun üzerine AÇM Müdürü Kamil Karakaya personele, “sahte çağrı yoğunluğu” yaratılması talimatı verdi. Bu durum WhatsApp konuşmalarında da yer aldı. Vali yardımcısının ziyareti sırasında hatta 88 sahte arama yapıldı.
SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU
Yaşanan sahte çağrıların gerçek hastaların sağlığını ve sağlık hizmetini aksattığını düşünen bir personel, duruma sessiz kalmadı ve konuyla ilgili müdür Karakaya ve personel hakkında, “Görevi kötüye kullanma” iddiasıyla Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.
Dilekçede, “Vatandaşların zarar görebileceği düşünülmeden 112 hattının gereksiz yere meşgul edilmesi sağlanarak insan hayatı hiçe sayılmıştır. Kayıtlar var” denildi.
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