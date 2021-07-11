Muğla girişinde 8 kilometrelik araç kuyruğu oluştu

Bodrum, Datça, Marmaris ve Fethiye gibi turizm merkezlerinin bağlı bulunduğu Muğla'ya, Türkiye'nin dört bir yanından Kurban Bayramı tatili için binlerce kişi gelmeye başladı. Kent girişinde yaklaşık 8 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.

(DHA)
11 Temmuz 2021 Pazar, 21:09
Muğla girişinde 8 kilometrelik araç kuyruğu oluştu
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Türkiye'de normalleşmenin ardından yerli turistlerin Kurban Bayramı tatili erken başladı. Cuma gününden itibaren Antalya-Muğla ve Aydın-Muğla karayollarındaki trafik yoğunluğu bugün de sürdü.

Isparta-Burdur istikametinden gelen araçlar, Menteşe ilçe merkezi girişinde yaklaşık 8 kilometrelik kuyruk oluşturdu.  


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