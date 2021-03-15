Muğla'nın Menteşe ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem

Deprem, Menteşe'de saat 04.55'te deprem kaydedildi.

cumhuriyet.com.tr
15 Mart 2021 Pazartesi, 05:53
Muğla'nın Menteşe ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Menteşe'de saat 04.55'te deprem kaydedildi.

Depremin, 6,98 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.


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