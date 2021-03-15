Muğla'nın Menteşe ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem
Deprem, Menteşe'de saat 04.55'te deprem kaydedildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Menteşe'de saat 04.55'te deprem kaydedildi.
Depremin, 6,98 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
Video Haberler
- Beyaz TV'nin haberi alay konusu oldu
- Başkent'te akıl olmaz olay
- AKP'li Başkan'a CHP'li isimden olay yanıt
- Arabadaki kadın şiddeti sürücüleri şoke etti
- Taciz iddiası! Anan bacın yok mu? deyip dövdüler
- ABD'de bir ilk! Duygu dolu anlar kameraya yansıdı
- 'Şırdancı Bedo' sosyal medyayı ayağa kaldırdı
- Dikkat! Kanserden kısırlığa birçok hastalığın nedeni
- Toplantıda skandal sözler! İşine son verildi
- Yol verme kavgasında minibüs şoförünü dövüp bıçakladılar
En Çok Okunan Haberler
- Feyzioğlu'ndan Ben hazırım mesajı
- Üniversite, öğrencileri okuldan uzaklaştırdı
- Güldür Güldür imamların hedefinde
- Zengin'i üzecek 'Boynukalın' tepkisi
- İstanbul'un en kalabalık mahallesi: 3 ili geride bıraktı
- Kaymakamdan denetimde hakaretler
- Çok konuşulacak 'Fahrettin Koca' iddiası
- Savcı gibi soru sordu
- Köpeğe istismar iddiası: Darbedildi
- Banyoda ölü bulunmuşlardı! Sebebi belli oldu