Muharrem İnce, AKP'nin "Üye olun, Külliye'de 1 gün geçirme fırsatı yakalayın" afişini tiye aldı

21 Eylül 2020 Pazartesi, 21:13

Muharrem İnce, AKP'ye üye olmak şartıyla Saray'da düzenlenen geziyi tiye aldı. İnce, saraydaki geziye dikkat çekerek, " Köyde atalarımdan miras arsaya tebeşirden kazandığım para ile yaptırdığım evin bahçesine peynir, ekmek, domates yeme gezisi düzenleyeceğim" dedi.

Muharrem İnce, AKP'ye üye olan kişileri bir günlük saray gezisine getireceği afişi paylaşarak, "Milletin parasıyla 'itibardan tasarruf olmaz' denilerek yapılan saraya partiye üye olmak koşuluyla gezi düzenleyen bu düzen değişecek" dedi