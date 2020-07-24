Muharrem İnce cuma namazını Sultanahmet’te kıldı

24 Temmuz 2020 Cuma, 14:09

CHP’li Muharrem İnce, 86 yıl sonra kılınacak ilk cuma namazı için Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın kendisini arayarak davette bulunduğunu ancak kendisinin cuma namazını Ayasofya'nın hemen yanında bulunan Sultanahmet Camisi’nde kılacağını belirterek, “Diyanet İşleri Başkanı beni arayıp namaza davet etti. Ama ben Diyanet İşleri Başkanı’nın değil, Allah’ın davetine uyacağım” değerlendirmesinde buunmuştu.

İnce Ayasoyfa’da kılınacak cuma namazına katılmak üzere gittiği İstanbul’da namazını, Sultanahmet Camisi’nde kıldı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın “Ezan bir davettir, ayrıca davete gerek yoktur” diyerek siyaset yaptığını belirten İnce şunları söyledi:

"Şimdi burada siyaset yaptı. Ezanın davet olduğunu herkes bilir, yani orada bir imada bulunuyor çok temel olan herkesin bildiği bir dini bilgiyi bilmediğimi ima ediyor, siyaset yapıyor bir din adamı gibi değil bir siyaset adamı gibi davranıyor. Sonra benim dediğim çıktı ve davet olayı gündeme geldi ve beni davet etti Diyanet İşleri Başkanı. Ben de kendisine hakkımı helal etmediğimi, kendisinin siyaset yaptığını söyledim ve kendisine kırgın olduğumu belirttim. Bugün buraya geldim hemen yanı başında Sultanahmet var, orada cuma namazını kılacağım."

"EZANIN DAVETİNE UYACAĞIM"

İnce, aracında çektiği videoda “Ben tıpkı Diyanet İşleri Başkanı'nın dediği gibi ben ezanın davetine uyacağım, Diyanet İşleri Başkanı'nın davetine değil. Keşke ibadete açmakla kalsalardı siyasete açmayı bir kenara bıraksalardı” diye konuştu.

“HANİ DAVET YOKTU?”

İnce, Ayasofya’nın camiye çevrilmesinin ardından yaptığı açıklamada “Davet gelirse giderim” demişti. İnce’nin bu sözü “Ezan zaten davettir” denilerek eleştirilmişti. Erbaş, ‘'İsim isim herhangi bir davet söz konusu değildir. Ezan bütün Müslümanlar için, bütün camilere umumi davet anlamı taşır. Dolayısıyla bütün kardeşlerimizi biz ezanla davet ediyoruz” demişti. Daha sonra ilk namaz için bir davetli listesi olduğunun ortaya çıkmasının ardından İnce “Hani davet yoktu?” diyerek tepkisini dile getirmişti.