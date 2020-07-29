Muharrem İnce: Meclis, özgürlüklerin fişini çekti
CHP'li Muharrem İnce, sosyal medyaya sansür düzenlemesinin Meclis'ten geçerek yasalaşmasına tepki gösterdi.
Twitter hesabından paylaşım yapan İnce, şu ifadeleri kullandı:
"Sosyal medya düzenlemesi için sabaha kadar çalışan Meclis özgürlüklerin fişini çekti. Sorunların konuşulmasını, yazılmasını, paylaşılmasını engellemek o sorunları ortadan kaldırmaz. Ne yaparsan yap elbet yap bir yol bulunur. #SosyalMedyamaDokunma"
İnce'nin paylaşımı şöyle:
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