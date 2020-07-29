Muharrem İnce: Meclis, özgürlüklerin fişini çekti

29 Temmuz 2020 Çarşamba, 09:39

Twitter hesabından paylaşım yapan İnce, şu ifadeleri kullandı:

"Sosyal medya düzenlemesi için sabaha kadar çalışan Meclis özgürlüklerin fişini çekti. Sorunların konuşulmasını, yazılmasını, paylaşılmasını engellemek o sorunları ortadan kaldırmaz. Ne yaparsan yap elbet yap bir yol bulunur. #SosyalMedyamaDokunma"

İnce'nin paylaşımı şöyle:

