Muharrem İnce'den barolara müdahaleye tepki
Avukatlık Kanunu ve baro seçim sisteminde değişiklik yapılmak istenmesine karşı yürüyen baro başkanlarının Ankara'ya girişlerine izin verilmeyip, engellenmesine Muharrem İnce'den sert tepki geldi. İnce, sosyal medya paylaşımında "Yürütenlerin baştacı edildiği Ankara’ya hukuk için yürüyen Baro Başkanları, avukatlar alınmıyor. Avukatlara, baro başkanlarına yapılan zulümdür. Ortaya çıkan görüntüler demokrasi ve hukuk mücadelemiz için utanç vericidir" ifadelerine yer verdi.
İktidarın barolarla ilgili yasa değişikliği teklifine karşı "savunma yürüyüşü" kapsamında başkent Ankara'ya ulaşan avukatlar, kentin Eskişehir yolu girişinde polis engeliyle karşılaştı. "Valilik izni yok" denilerek engellenen barolara polis sert müdahalede bulundu.
“UTANÇ VERİCİ”
Yürüyüşün “Valilik izni yok” gerekçesiyle engellenmesine Muharrem İnce’den sert tepki geldi. İnce, sosyal medya paylaşımında “Yürütenlerin baştacı edildiği Ankara'ya hukuk için yürüyen baro başkanları, avukatlar alınmıyor. Avukatlara, baro başkanlarına yapılan zulümdür. Ortaya çıkan görüntüler demokrasi ve hukuk mücadelemiz için utanç vericidir” ifadelerine yer verdi.
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