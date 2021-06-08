Muharrem İnce'den 'İflas Kanunu' tepkisi: İnsaf da vicdan da yok bunlarda!
50 AKP milletvekilinin imzasıyla TBMM’ye sunulan İcra ve İflas Kanunu'nda değişiklik teklifine Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce sert tepki gösterdi.
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, TBMM Adalet Komisyonu'ndan geçen İcra İflas Kanununu ile birlikte yapılan değişikliğe sert tepki gösterdi.
Twitter hesabından konuya ilişkin yaptığı paylaşımda, sözkonusu değişikliği "vicdansızlık" diye niteleyen İnce, şu ifadeleri kullandı:
"Bir şirket iflas edince işçinin alacağına değil, kredi kuruluşlarının alacağına öncelik veriliyor. Emekçinin alın terinin, çocuklarının rızkının ödenmesi imkansız hale geliyor.
İnsaf da vicdan da yok bunlarda!"
İnce'nin paylaşımı:
ÖNCELİK KREDİCİLERE!
İcra ve iflas kapsamındaki satışlarda işletmenin devamlılığı ve ekonomiye katkıyı gözetme' gerekçesiyle getirilen teklifle, konkordato ilan eden şirketin iflası durumunda işçi ve emekçinin alacaklarının ödeme sıralamasında kaydırılarak, öncelik finansörlere veriliyor.
Video Haberler
- Erdoğan, Görevi devraldığımda ağaç mağaç yoktu dedi
- Otobüste skandal olay! Polis o genci arıyor
- Sahne sokakta dedi, şarkısıyla çağrıda bulundu
- Dev yılanı gören çiftçi şaşkınlığını gizleyemedi
- CHP'li Toprak, Erdoğan'ın 'müjdeleri'ni yorumladı
- Pitbull saldırısı! Terier cinsi köpeği havada kaptı!
- Kamera kayıtları incelendi, tacizci saldırgan yakalandı
- Dikkat! Trafikte sizin de başınıza gelebilir
- Temizlik görevlisi vicdanının sesini dinledi
- Dalgıçlar tarafından çıkarıldı, görenler şaştı kaldı
En Çok Okunan Haberler
- Mahkemeden Ezgi Mola kararı
- LGS sorularında yayınevi skandalı! İşte ayrıntılar...
- Banka kredilerinde yeni dönem
- Erdoğan'ın koruması uyardı, oturuşunu değiştirdi
- Çakıcı'nın yakın dostundan 'silahlanma' mesajı
- Peker'den 'iki büyük skandal' duyurusu
- Peker konuştu ilk itiraf ortaya çıktı
- Hanefi Avcı: Bir dehşetle karşı karşıyayız
- Pahalı hediyelerin belgeleri varmış
- 'Türkiye'deki uyuşturucu baronu kilit isimlerden biri'