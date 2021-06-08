Muharrem İnce'den 'İflas Kanunu' tepkisi: İnsaf da vicdan da yok bunlarda!

08 Haziran 2021 Salı, 16:13

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, TBMM Adalet Komisyonu'ndan geçen İcra İflas Kanununu ile birlikte yapılan değişikliğe sert tepki gösterdi.

Twitter hesabından konuya ilişkin yaptığı paylaşımda, sözkonusu değişikliği "vicdansızlık" diye niteleyen İnce, şu ifadeleri kullandı:

"Bir şirket iflas edince işçinin alacağına değil, kredi kuruluşlarının alacağına öncelik veriliyor. Emekçinin alın terinin, çocuklarının rızkının ödenmesi imkansız hale geliyor.

İnsaf da vicdan da yok bunlarda!"

İnce'nin paylaşımı:





ÖNCELİK KREDİCİLERE!

İcra ve iflas kapsamındaki satışlarda işletmenin devamlılığı ve ekonomiye katkıyı gözetme' gerekçesiyle getirilen teklifle, konkordato ilan eden şirketin iflası durumunda işçi ve emekçinin alacaklarının ödeme sıralamasında kaydırılarak, öncelik finansörlere veriliyor.



