Muharrem İnce'den 'müjde' açıklaması: Döviz rezervlerini eritip, önceden "müjde" diye beklentiyi yükseltmek...
CHP'li Muharrem İnce, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'müjde' olarak açıkladığı doğal gaz keşfi hakkında açıklama yaptı. İnce, ''Döviz rezervlerini eritip, önceden "müjde" diye beklentiyi yükseltmek yerine, ülkemiz için esas rezervin demokrasi, hukuk ve bilimde olduğu unutulmamalıdır'' dedi.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Türkiye'de yeni bir dönemin açılacağına şimdiden inanıyorum” diyerek Karadeniz'de 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi bulunduğunu, 2023'te halkın kullanımına sunulacağını açıkladı.
Erdoğan'ın, ''Türkiye tarihinin en büyük doğal gaz keşfini Karadeniz'de gerçekleştirdik'' sözlerinin ardından dövizin yükselmesini değerlendiren İnce, Twitter üzerinden şu paylaşımı yaptı:
''320 milyar metreküp doğalgaz rezervi ülkemize hayırlı olsun. Mavi Vatan'ın tamamında arama çalışmalarına devam edilmelidir. Döviz rezervlerini eritip, önceden "müjde" diye beklentiyi yükseltmek yerine, ülkemiz için esas rezervin demokrasi, hukuk ve bilimde olduğu unutulmamalıdır''
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