'Muhbir vatandaş' Ali Fuat Yardımcı'yı şikayet etti, yurttaş hakkında fezleke hazırlandı
Yalova’da yaşayan 71 yaşındaki Ali Fuat Yardımcı hakkında bir “muhbir vatandaş”ın şikâyeti üzerine Cumhurbaşkanı’na hakaret suçlamasıyla fezleke hazırlandı.
Ali Fuat Yardımcı, bir gazetede yer alan şehit haberinin ve “Bakan yardımcısı eski vekil Erdoğan’ı peygamber yaptı” haberinin yer aldığı kupürlerinin yanına yazı yazıp dağıtmaya başladı. Yardımcı, kupürlerin yanına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın söylediği bazı sözleri yazdı.
Yardımcı, bu kupürleri verdiği, AKP’li olduğu belirtilen bir yurttaş tarafından şikâyet edildi. Şikâyetçi, kupürlerin “AKP adına hakaret içerikli” olduğunu öne sürdü. İhbar üzerine Yardımcı hakkında soruşturma başlatıldı.
Yalova İlçe Jandarma Komutanlığı, Yardımcı hakkında fezleke hazırlayarak Yalova Cumhuriyet Savcılığı’na gönderdi. Yardımcı, çevresindekileri bilgilendirmek için gazete kupürlerini dağıttığını ifade etti. Kupürlerin kenarına yazdığı yazıların da Erdoğan’ın sözleri olduğunu kaydeden Yardımcı, herhangi bir hakaretin yer almadığını belirtti.
Video Haberler
- Su kanalına düşen yavru fili başka bir fil kurtardı
- Caddebostan'da deniz salyalarına aldırmadan yüzdüler
- İstanbul'da cami muslukları böyle çalındı
- Konyaaltı Sahili’nde can pazarı!
- Kedinin mısır yediği anlar gülümsetti
- Düğün konvoyu kaza yaptı! Yaralılar var
- Şanlıurfa’da görüntülendi! Nadir görülen bir tür
- Erdoğan'a çok sert 'Nankör' yanıtı
- CHP'li isim paylaştı: İktidar Marmara Denizi'ni öldürdü
- Dalgıçlar denizden çıkardı, görenler şaştı kaldı
En Çok Okunan Haberler
- Tartışmalı il milli eğitim müdürü Töre, görevden alındı
- Sedat Peker 'Dubaili yetkililer ile görüşüyor' iddiası
- Atağa geçen iki parti son ankete damga vurdu
- Sedat Peker yakalandı mı?
- Çin baskıyı artırdı, Bitcoin düştü! İşte son durum
- MHP kurmayları güne medyaya savaş açarak başladı
- Müsilajdan sonra kıyılarda yeni tehdit
- Avlanırken balina yutmuştu, nasıl kurtulduğunu anlattı
- Peker, Dubaili yetkililer tarafından konutundan alındı
- Altaylı'dan çağrı: Herkes bu şerefsizleri afişe etmeli