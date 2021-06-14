'Muhbir vatandaş' Ali Fuat Yardımcı'yı şikayet etti, yurttaş hakkında fezleke hazırlandı

14 Haziran 2021 Pazartesi, 04:00

Ali Fuat Yardımcı, bir gazetede yer alan şehit haberinin ve “Bakan yardımcısı eski vekil Erdoğan’ı peygamber yaptı” haberinin yer aldığı kupürlerinin yanına yazı yazıp dağıtmaya başladı. Yardımcı, kupürlerin yanına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın söylediği bazı sözleri yazdı.

Yardımcı, bu kupürleri verdiği, AKP’li olduğu belirtilen bir yurttaş tarafından şikâyet edildi. Şikâyetçi, kupürlerin “AKP adına hakaret içerikli” olduğunu öne sürdü. İhbar üzerine Yardımcı hakkında soruşturma başlatıldı.

Yalova İlçe Jandarma Komutanlığı, Yardımcı hakkında fezleke hazırlayarak Yalova Cumhuriyet Savcılığı’na gönderdi. Yardımcı, çevresindekileri bilgilendirmek için gazete kupürlerini dağıttığını ifade etti. Kupürlerin kenarına yazdığı yazıların da Erdoğan’ın sözleri olduğunu kaydeden Yardımcı, herhangi bir hakaretin yer almadığını belirtti.