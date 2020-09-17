Muhittin Böcek'in son kontrol PCR testi negatif çıktı
Yeni tip koronavirüs (Covid-19) tanısıyla bir süredir yoğun bakımda tedavi gören Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in son kontrol PCR testi negatif çıktı.
Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, Muhittin Böcek'in yoğun bakımdaki takip ve tedavisine devam edildiği belirtilerek, kontrol amaçlı alınan PCR testinin negatif çıktığı, kliniğinin stabil olduğu ifade edildi.
Belediye Başkanı Böcek, sosyal medya hesabından 17 Ağustos'ta yaptığı paylaşımla Covid-19 test sonucunun pozitif çıktığını duyurmuş, herkese maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyması için uyarıda bulunmuştu.
Test sonucunun pozitif çıkması üzerine hastanede takibi yapılan Böcek, sağlık durumu kötüleşince 7 Eylül'de yoğun bakım ünitesine alınmıştı.
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