Mükemmellik Fincanı olarak tanınıyor: Bir fincan kahve 625 lira

İngiltere’nin başkenti Londra’da bir kafe, 64 sterline (yaklaşık 625 TL) bir fincan kahve satıyor.

cumhuriyet.com.tr
23 Eylül 2020 Çarşamba, 09:16
Abone Ol google-news

Kentin merkezindeki en lüks semtlerden birinde olan Queens of Mayfair adlı kafenin kurucularından Victoria Sheppard kızkardeşi Grace Sheppard ile bu mekânı açmış. Kendilerini kahve fanatiği olarak tanımlayan kardeşler, kahvenin çekirdeklerini Afrika ülkesi Etiyopya’dan ithal ediyorlar.

MÜKEMMELLİK ÖDÜLÜ

Özel kahvenin fiyatını bu denli yüksek olmasının nedeniyse, her yıl düzenlenen prestijli Cup of Excellence (Mükemmellik Fincanı) adlı yarışmada en büyük ödülü kazanmış olması. 


En Çok Okunan Haberler

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler