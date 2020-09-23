Mükemmellik Fincanı olarak tanınıyor: Bir fincan kahve 625 lira

23 Eylül 2020 Çarşamba, 09:16

Kentin merkezindeki en lüks semtlerden birinde olan Queens of Mayfair adlı kafenin kurucularından Victoria Sheppard kızkardeşi Grace Sheppard ile bu mekânı açmış. Kendilerini kahve fanatiği olarak tanımlayan kardeşler, kahvenin çekirdeklerini Afrika ülkesi Etiyopya’dan ithal ediyorlar.

MÜKEMMELLİK ÖDÜLÜ

Özel kahvenin fiyatını bu denli yüksek olmasının nedeniyse, her yıl düzenlenen prestijli Cup of Excellence (Mükemmellik Fincanı) adlı yarışmada en büyük ödülü kazanmış olması.