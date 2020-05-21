Murat Ongun'dan restorasyon haberinde İBB’nin adını anmayan CNN Türk’e tepki

21 Mayıs 2020 Perşembe, 09:52

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sözcüsü Murat Ongun, Demirören Medya’nın sahibi olduğu CNN Türk’e İstanbul’daki bası tarihi çeşmelerin restorasyon çalışması haberi nedeniyle tepki gösterdi. Ongun, İBB’nin adını anmayan CNN Türk’e “Peki kim yaptı?” diye sordu.

Kişisel Twitter hesabından CNN Türk’ün konu hakkındaki haberinin görüntülerini paylaşan Ongun, şöyle yazdı:

İBB’nin restorasyon çalışmaları kapsamında İstanbul'da Topkapı Sarayı'nın giriş kapısı ile Ayasofya arasında yer alan III. Ahmet Çeşmesi’nden 30 yıl sonra ilk kez su aktı.

III. Ahmet Çeşmesi Nevşehirli Damat İbrahim Paşa'nın önerisiyle III. Ahmed tarafından Perayton isimli bir Bizans çeşmesinin yerine inşa ettirilen çeşmedir. Çeşmenin yapım tarihi 1728'dur.

Kaynak: BirGün