05 Haziran 2021 Cumartesi, 14:03

Murat Yetkin Erdoğan'ın 'cami açılışlarındaki konuşmalarını' değerlendirdi. Gazeteci Yetkin, Erdoğan'ın artık her cuma günü bir başka cami açılışını "seçim müjdesi"ne çevirdiğini belirttiği yazısında, "Son örneği 4 Haziran’da Zonguldak’ta Uzun Mehmet Camiinin açılışında gördük. Aynı zamanda AK Parti Genel Başkanı olan Cumhurbaşkanı, muhalefetin 'seçime gidelim' çağrılarına kulak tıkasın, hem de her Cuma bir cami konuşmasını seçim konuşmalarına çevirsin, kendisine muhalefeti sanki cami, bayrak düşmanlığı gibi göstersin, biz bunu sormayalım öyle mi?" ifadelerini kullandı.

Murat Yetkin'in yetkinreport.com'daki yazısından bir bölüm şöyle:

Kovit aşısının üreticilerinden Almanya’nın Başbakanı Angela Merkel ülkesinde herkes iki doz aşılanmadan üçüncü aşıyı olmamış. Ama Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye’de henüz 30 milyon doz, yani yaklaşık 15 milyon kişinin aşılandığını söylerken Cumhurbaşkanı 'üçüncü aşı' fotoğrafını gururla yayınlıyor. Biz sormayalım, 'Size bir şey olmasın Cumhurbaşkanım, bize yeter' diyelim. Öyle mi? Cumhurbaşkanı 'Sorulur mu?' diyordu 1 Haziran TRT canlı yayınında. Aynen şöyle: 'Diyorlar ya ‘128 milyar dolar nereye gitti?’ Yani Merkez Bankası’nın parasının nereye gittiği sorulur mu?' Oysa 1215 Magna Carta’dan bu yana parlamentoların başlıca görevi devleti yönetenlerin vergilerden toplanan paraları nereye harcadığını sormaktır. Basının önemli işlevlerinden biri de budur. Sormayalım mı?

10 BİN DOLAR MAAŞA BAĞLANAN VEKİLİ DE SORMAYALIM

Söyleyen herhangi biri değil. Binlerce istihbarat elemanı olduğunu vurgulayan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu. Sedat Peker’den ayda 10 bin dolar alan AK Partili milletvekilinin ismini bildiğini, ama savcılara vereceğini söyledi Habertürk canlı yayınında. Sosyal medyada Cumhurbaşkanına hakaret avcılığı için yarışan savcıların henüz soruşturma açtığından, Soylu’nun ona bu ismi verdiğinden haberimiz yok. Bu nedenle muhalefetin hedefe koyduğu TBMM Başkanı Mustafa Şentop da sonunda bu konuda soruşturma istedi. CHP Sözcüsü Faik Öztrak ise, AK Partiyi, milleti bu kirli vekilin ismini öğrenmek için mafya elebaşının yayınına mahkûm etmekle suçladı. Onu da mı sormayalım?"