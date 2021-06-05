Cumhuriyetçi ve Atatürkçü Erdoğan Tuncer’i yitirdik

05 Haziran 2021 Cumartesi

Son aylarda değer verdiğimiz dostlar, yaprak dökümü gibi aramızdan ayrılıyor. Acı, hüzün ve özlem yaşıyoruz.

Erdoğan Tuncer etkin bir hukukçu, Cumhuriyet felsefesine inanmış bir Atatürkçü, sağlam bir dosttu. Tuncer’in Cumhuriyetçiliğinin kökleri ailesine uzanıyor. Paris’te hukuk öğrenimi gören, Lozan Konferansı’nda danışman, Atatürk’ün karma ekonomisinin kuruluş döneminde Ekonomi Bakanı, sol düşünce sahibi Burdur Milletvekili Mustafa Şeref Özkan’ın yeğeniydi. Aile kökleri derindi.

Mustafa Kemal Döneminde Ekonomi kitabının yazarı Prof. Dr. Bilsay Kuruç, Mustafa Şeref Bey’in 1930’dan sonra dünya ekonomik krizi döneminde Ekonomi Bakanı olarak çok önemli görevler yüklendiğini belirtiyor.

1960 öncesi ve sonraki yıllarda üniversite gençliği örgütlüydü. Türkiye’de üç üniversite vardı. İstanbul, Ankara ve İstanbul Teknik üniversitelerinin her fakültesinde öğrenci dernekleri, ayrıca her üniversitede bir öğrenci birliği vardı. Öğrenci birliklerinin birleşimiyle oluşan TMTF (Türkiye Milli Talebe Federasyonu) çok önemliydi. Alttan gelen örgütlenmeyle tam bir federasyon yapısına sahipti.

KARŞILIKSIZ BÜYÜK KATKI

Erdoğan Tuncer, 27 Mayıs 1960 sonrasında TMTF Genel Başkanlığı yapmış bir gençlik lideriydi.

Siyasal yaşamda gençlik lideri olarak İsmet İnönü’yle ve bir hukuk adamı olarak Ecevit’le yakın çalışmalarda bulundu

Erdoğan Tuncer, kendisine yapılan milletvekilliği önerilerine iltifat etmedi, bir savunma avukatı olarak ve hukuksal alanda çalışmayı tercih etti.

Erdoğan Tuncer’le yollarımız 1950-1955 yıllarında İzmir Atatürk Lisesi’nde kesişti. İkimiz de kırsal alandan, o Burdur’dan, ben Ödemiş’ten geliyorduk. Daha sonra İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde gençlik hareketlerinde birlikte olduk. 1978’de Ecevit hükümetinde Turizm ve Tanıtma Bakanlığı görevim döneminde, gerek turizm gerekse basın ile ilgili hukuksal konularda Erdoğan Tuncer’in çok yakın ve etkin yardımlarını gördüm. Anadolu Ajansı’nın çağdaş hukuksal düzene kavuşmasında etkin çalışmalar yaptı.

1980’den sonra Türkiye Gençliğine Hizmet Vakfı’nın kuruluşunda bulundu. Tuncer, Cumhuriyet Vakfı’nın hukuksal mücadelesinde karşılıksız hukuksal katkılar verdi.

İYİ HUKUKÇU, İYİ BEŞİKTAŞLI

Erdoğan, İstanbul Üniversitesi Gazetecilik Enstitüsü mezunuydu. Üniversite yıllarında Cumhuriyet gazetesinde gazetecilik yapmıştı. 1980 öncesi ve sonrası yıllarda bir gazetecilik girişimi başlattık. Aydın Kuşadası’ndan girişimci dostlar, Erdoğan ve ben İzmir’de bir gazete kurduk. 1960 öncesi dönemde Ege’de çok önemli bir gazete olan Demokrat İzmir gazetesi kapanmıştı. Onun yayın çizgisini benimseyen ve onun adını çağrıştırdığı için gazeteye İzmir Demokrat adını verdik. Genel yayın müdürlüğüne İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İlhan Esen’i getirdik. Erdoğan Tuncer tüm idari ve hukuki konulara bakıyordu. Başyazıları ben yazıyordum. Ancak devrimci gazete 1980 sonrası baskılara dayanamadı.

Erdoğan Tuncer, sağlam bir Beşiktaşlıydı. Beşiktaş’ın efsane başkanı Süleyman Seba döneminde, Beşiktaş Kulübü Genel Kongresi Divan Başkanlığı ve uzun yıllar yüksek divan başkanlığı yaptı.

Bu gelip geçen dünyada herkes elbet bir gün toprağa dönüyor. Erdoğan Tuncer’i de bugün sonsuza uğurluyoruz. Çok değerli bir hukukçu, gerçek bir Cumhuriyetçi, aydınlanma devrimlerine içten inanmış bir Atatürkçü, çok değerli ve sağlam bir dostu kaybettik.

Eşi, Avukat Tülin Tuncer’e, kızları sanatçı Demet Tuncer Tanrıöver ve Doç. Dr. Arzu Tuncer’e ve tüm sevenlerine, dostlarına başsağlığı diliyorum.

Sevgili Erdoğan, dost canlısı Erdoğan, Atatürkçü Erdoğan seni unutmayacağız.