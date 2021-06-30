Mustafa Eröğüt, İstanbul Başakşehir Futbol Kulübünde asbaşkanlık görevine getirildi
İstanbul Başakşehir Futbol Kulübünde üst yönetici Mustafa Eröğüt'ün asbaşkanlık görevine getirildiği bildirildi.
Kulüpten yapılan açıklamada, "İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü kurulduğu günden bu yana idari ekibimizde profesyonel olarak görev yapan CEO'muz Mustafa Eröğüt, bugün itibarıyla kulübümüzdeki profesyonel görevini tamamlamıştır. Yönetim kurulumuzun almış olduğu karar doğrultusunda Mustafa Eröğüt, asbaşkanlık görevine getirilmiştir. Eröğüt'e yeni görevinde başarılar dileriz." denildi.
Video Haberler
- Yüzlerce kilo ele geçirildi! Piyasaya sürülecekti
- Takı krizi, kavgaya dönüştü
- LGS birincisi Sare: Annemin emeğini ödeyemem
- Çadırkentte yangın, bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi
- İETT otobüsünde yılan paniği
- Kebapçıda çıkan yangın, yandaki binalara sıçradı
- Pitbullun, atı ısırdığı anlar kamerada
- Başkent'te kargo kamyonu alevlere teslim oldu
- 9 yaşındaki çocuğa pitbullun saldırdığı anlar kamerada
- Şeker sanıp yediler! 5 çocuk hastanelik oldu
En Çok Okunan Haberler
- Hafsanur Sancaktutan istismara uğradığını açıkladı
- AKP'de sert düşüş yaşanıyor! İki parti baraj altında
- Doğu Perinçek'ten yeni Kanal İstanbul açıklaması
- Muzun faydaları nedir, günde ne kadar tüketilmeli?
- Danıştay'dan İstanbul Sözleşmesi kararı
- Üst düzey bürokrat anlattı
- Korktum ama yalnız değildim
- Oyuncu Ayşegül Çınar gözaltına alındı
- Türkiye resmen SBK'yi istedi
- Gözaltına alınan oyuncu Ayşegül Çınar'dan ilk açıklama