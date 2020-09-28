Mustafa Kemal Atatürk’ün kayıp mektubu bulundu
CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, Curtis La France’nin 28 Ekim 1923 tarihinde Mustafa Kemal Atatürk’e gönderdiği ‘kayıp’ mektuba ulaştı. Curtis La France tarafından Türkiye’ye teslim edilen mektup Adıgüzel’in soru önergeleri sonrası II. Meclis'te sergilenmeye başlandı. Bunun üzerine Adıgüzel, müzenin de salgın tedbirlerinin ardından tekrar açılması üzerine müzeyi ziyaret ederek mektubu görüntüledi.
ABD’de New York’ta yaşayan 10 yaşındaki Curtis La France, 28 Ekim 1923 tarihinde Mustafa Kemal Atatürk’e bir mektup yolladı. Mustafa Kemal Atatürk ise 10 yaşındaki Curtis La France’nin mektubunu yanıtsız bırakmadı.
CURTİS LA FRANCE 1998 YILINDA MEKTUBU BAĞIŞLADI
1923 yılında 10 yaşında olan Curtis La France, 1998 yılında Türkiye’yi ziyaret ederek mektubu Kültür Bakanlığı’na Anıtkabir’de sergilenmek üzere bağışladı. Mektup bağışlanmasının ardından kayıplara karıştı.
CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel mektubun Anıtkabir’de sergilendiğini öğrenmesinin ardından Anıtkabir’e gitti ancak mektup Anıtkabir arşivinde ya da emanetinde bulunamadı.
7 Kasım 2019’da konuyla ilgili hem Cumhurbaşkanı Yardımcılığı’na hem de Kültür Bakanlığı’na birer soru önergesi veren Adıgüzel, mektubun bağışlandığı dönemin Kültür Bakanı İstemihan Talay’la da görüştü.
MEKTUP II.MECLİS’TE
Adıgüzel’in verdiği önergeye cevap ise aylar sonra Mart 2020’de geldi. CHP’li Adıgüzel’e verilen cevapta, mektubun II.Meclis’te olduğu bildirildi. CHP'li Adıgüzel, mektubun önergesinin ardından 2 Mart 2020’de II.Meclis müzesinde sergilenmeye başlandığını söyledi.
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