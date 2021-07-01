Mustafa Reşit Akçay'dan iyi haber
Yoğun bakımda tedavi gören Kocaelispor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay'ın sağlık durumunun iyiye gittiği ve bilincinin açık olduğu belirtildi.
KTÜ Farabi Hastanesi Başhekimliğinden Akçay'ın son durumuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Koronavirüs hastalığı sonrasında gelişen solunum yetmezliği nedeniyle solunum cihazına ve kalp akciğer makinesine (ECMO) bağlanarak yoğun bakım ünitemizde takip edilmekte iken önce solunum cihazından takiben ECMO cihazından ayrılan Mustafa Reşit Akçay’ın durumunda belirgin iyileşme gözlenmektedir.
İlaç ve oksijen desteği altında takip ve tedavisi devam eden hastamızın genel durumu orta iyi olup, bilinci açık ve kendisiyle rahat iletişim kurulabilmektedir" denildi.
REKTÖRDEN ZİYARET
Öte yandan KTÜ Farabi Hastanesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, deneyimli teknik adamı yoğun bakımda ziyaret etti. Akçay'a geçmiş olsun dileklerini ileten Çuvalcı, Mustafa Reşit Akçay'ın sağlığında iyi yöndeki gelişmeden dolayı çok memnun olduğunu belirterek KTÜ Farabi Hastanesi’nin tüm çalışanlarına bu konudaki katkılarından dolayı teşekkür etti.
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