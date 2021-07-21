Mustafa Sarıgül'den Bülent Ecevit açıklaması
Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Zülfü Livaneli'nin eski başbakan Bülent Ecevit ile ilgili sözlerine tepki göstererek, "Haddinizi bilin ve Sayın Ecevit’ten özür dileyin" dedi.
Sarıgül, partisince Sivas'ta düzenlenen bayramlaşma programının ardından gazetecilere açıklama yaptı.
Sarıgül, iktidar olduklarında emeklilerin huzur içinde yaşayacağı bir emeklilik sistemini hayata geçireceklerini anlatarak "Emekli maaşlarının hesaplanmasında gerçek enflasyon verilerini dikkate alacağız ama yetmez, buna ek refah payı uygulamasını da hayata geçireceğiz" dedi.
Şeker pancarı ve tütün üretimine de değinen Sarıgül, "Bakın, bir kez daha söylüyorum, şeker pancarı ve tütün, bunlar son derece önemli, altın gibi petrol gibi. Bunlar da bizim altınımız, petrolümüz. Ama ne var? Yasak var. Ama ne var? Üretim sınırlaması var. Yani bu kıymetli ürünlerimiz gerektiği gibi ekilemiyor, üretilemiyor. Türkiye Değişim Partisi iktidarında şeker pancarı üretim yasakları kalkacak, şeker pancarı destekleme alımları yeniden başlayacak" diye konuştu.
Sarıgül, Zülfü Livaneli'nin eski başbakan Bülent Ecevit ile ilgili açıklamalarına ilişkin ise şunları kaydetti:
"Sayın Ecevit’in düşünceleri yalnız değildir, sahipsiz hiç değildir. Sayın Ecevit, işçi haklarını daima ön planda tutmuş, kültür ve sanata en büyük desteği vermiştir. Sayın Ecevit, Amerika Birleşik Devletlerine ve tüm emperyalist güçlere gerektiğinde baş kaldırmıştır. Siz kim oluyorsunuz da Sayın Ecevit’e laf söyleme hakkını kendinizde buluyorsunuz? Haddinizi bilin ve Sayın Ecevit’ten özür dileyin"
Video Haberler
- Kafası cam kavanoza sıkışan kediyi itfaiye kurtardı
- Ukrayna’daki Lviv Havalimanı’nda bomba ihbarı
- İlginç anlar... Koyunu görenler gözlerine inanamadı
- Evinin avlusunda tarih çıktı, taşınması 3 yıl sürdü
- Çeşmeden kan akmaya başladı, saatlerdir su içemediler
- İstanbul'da lüks siteyi kurşun yağmuruna tuttular
- Antalya'nın göbeğinde tehlike dolu anlar
- 1915 Çanakkale Köprüsü'nde ilk mega tabliye blok montajı
- Kasımpaşa'dan denize atladı, Balat sahiline kadar yüzdü
- Erdoğan'ın sinirlendiği an: Görevlileri böyle azarladı
En Çok Okunan Haberler
- Güldür Güldür oyuncusu, o rektörü tiye aldı
- Erdoğan'ın sözlerinin ardından Taliban'dan açıklama
- Mustafa Akıncı’dan, Erdoğan'a 'külliye' eleştirisi
- 'Şeriat devleti mi olduk?'
- İYİ Parti heyetine protokol ayıbı
- Bakan Koca'dan aşı uyarısı
- Soylu'nun 'Ay-yıldızlı tabut' konuşmasına tepki
- 'Altın bereketlendirme' dolandırıcılığına gözaltı
- Metiner'den Erdoğan'a şikayet: Tenezzül etmiyorlar
- Bakan Selçuk 'kafa kesme' ifadelerine 'yanlış' diyemedi!