Zülfü Livaneli'den, "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçlamasıyla ifadeye çağrılan Genco Erkal'a destek: "Onurlu ömrüne bir madalya daha takıldı"

Sanatçı Zülfü Livaneli, hakkında "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçlamasıyla soruşturma açılan ve bugün Çağlayan Adliyesi'ne giderek ifade veren Genco Erkal'a destek verdi. Livaneli, Erkal için sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

cumhuriyet.com.tr
19 Nisan 2021 Pazartesi, 16:06
Zülfü Livaneli'den,
Abone Ol google-news

Usta tiyatrocu Genco Erkal hakkında, 2016 yılından bu yana yaptığı paylaşımlar gerekçe gösterilerek "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçlamasıyla soruşturma başlatılmıştı.

Erkal, bugün soruşturma kapsamında avukatları ile birlikte Çağlayan Adliyesi, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu’na giderek ifade verdi. 

LİVANELİ: "ONURLU ÖMRÜNE BİR MADALYA DAHA TAKILDI"

Sanatçı Zülfü Livaneli, "Cumhurbaşkanı'na hakaret" iddiasıyla bugün ifade veren Genco Erkal için sosyal medya hesabı Twitter'dan bir destek mesajı yayımladı. Livaneli, paylaşımında "Sevgili Genco. Onurlu ömrüne bir madalya daha takıldı dostum" ifadelerini kullandı.

Geçen aylarda Cumhurbaşkanlığı’na hakaret iddiasıyla yine usta oyuncular Müjdat Gezen ve Metin Akpınar hakkında da dava açılmış, sanatçılar beraat etmişti.


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler