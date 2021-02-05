Mutasyon ve aşıdaki sorunlar, beklentileri tersine çevirdi
Yayılan mutasyon nedeniyle getirilen seyahat kısıtlamaları ve aşılamada yaşanan sorunların da etkisiyle 2021 yazı ile ilgili daha önce olumlu yöndeki beklentiler tersine dönmeye başladı.
Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) Baş Ekonomisti Brian Pearce, yazın hava trafiğinin açılacağına ilişkin umutsuz olduklarını söyledi.
2021 yaz beklentilerini aşağı çekerek revize eden IATA, 2021’deki trafiğin, 2019’daki düzeylerin ancak yüzde 50’sine ulaşılabileceğini tahmin etti.
Pearce, bunun nedenlerini şöyle anlattı: “Riski artıran sadece aşıların üretim ve dağıtımındaki zorluklar değil, aynı zamanda yeni mutasyonlara karşı hâlâ etkili olup olmayacakları sorusu. Dünyanın büyük bir bölümünde, en erken 2022’ye kadar, Hindistan ve Rusya’da sürü bağışıklığı beklenmiyor. AB, ABD, Kanada ve İngiltere’de de eylül ayından önce bu yönde bir gelişme beklenmiyor.”
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