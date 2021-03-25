Müzisyen Tanrıöver’in ilacı müzik

25 Mart 2021 Perşembe, 15:08

26 yıldır MS hastalığı ile mücadele eden Tanrıöver, bu süreçte en büyük destekçisinin müzik olduğunu belirterek, “Sevgimi, öfkemi, serzenişimi, umutlarımı, hayallerimi, duygularımı anlattığım günlük yaşamımda dahil her an iç içe olduğum, onsuz olduğumda ruhumu kaybedeceğimi hissettiğim bir canlı benim için. Kısacası müzik benim ilacım. İyi olma aracım ve amacım” dedi.

Son şarkısını geçmiş yıllarda bestelediğini ifade eden müzisyen, “Şarkımızın klibini sevgili eşim prodüktörüm A. Ulvar Tanrıöver 16. yüzyıldan kalma tarihi bir handa çekti” açıklamasını yaptı.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Müzik Eğitimi Anabilim Dalı’nda Öğretim Üyesi olarak görev yapmaya devam eden Tanrıöver, akademik çalışmalarının kendisini beslediğini belirterek, gelecek planlarına dair de şunları söyledi: “Öncelikle müzik sektöründe kendi şarkılarım ve şarkıcılığım ile kalıcı olmak, akademik çalışmalara devam etmek ve birçok müzik projesinde yer alıp topluma bir nebze faydalı olmak diyebilirim. Müzikle ilgili bir sınırlandırmam yok çünkü alanım gereği, yani seslendirme açısından oldukça özgür bir yapıya sahibim. Müzikle ilgili projeler her zaman beni heyecanlandırır.”