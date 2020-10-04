Nafi Atuf Kansu Ödülü’nü kazananlar belli oldu

04 Ekim 2020 Pazar, 15:22

Cumhuriyetin kuruluş döneminde ulusal eğitime büyük emek vermiş Nafi Atuf Kansu’nun torunları tarafından 2014’ten bu yana verilen Nafi Atuf Kansu Eğitbilim Araştırmaları Ödülü’nün sahipleri belli oldu. Dr. Niyazi Altunya, Prof. Dr. Erdoğan Başar, Prof. Dr. Mustafa Ergun, Prof. Dr. Sedat Sever ve aile adına Metin Atuf Kansu’dan oluşan seçici kurul, doktora tezleri alanındaki ödülün Dr. Habibe Dilsiz’in Hacettepe Üniversitesi-Sağlık Bilimleri Enstitüsü Çocuk Gelişimi ve Eğitimi programında hazırladığı “Serebral Palsili Çocukların Ebeveynlerine Uygulanan Aile Eğitimi Programının Aile İşlevleri, Yılmazlık ve Umutsuzluk Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi” başlıklı tezine verilmesine oyçokluğu ile karar verdi. Kitap dalında ise, Prof. Dr. Ali Sadi Gitmez’in “Sosyal Bilim Araştırmalarında Yöntembilim” başlıklı kitap, oybirliği ile ödüle değer görüldü.