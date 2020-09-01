Nakdi Ücret Desteği ödemeleri 8 Eylül’de başlıyor
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Ağustos ayına ilişkin Nakdi Ücret Desteği ödemelerinin 8 Eylül’de başlayacağını duyurdu.
Ödemelerin 8 Eylül’den itibaren hesaplara yatırılmaya başlayacağını açıklayan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ödemelerin banka hesapları üzerinden yapılacağını anımsattı. Sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olanların ödemeleri ise PTT aracılığıyla yapılacaktır.
Bakan Selçuk “Ücretsiz izne ayrılan işçilerin nakdi ücret desteği ödemeleri T.C. Kimlik Numaralarının son hanesi 0-2-4 olanlara 8 Eylül’de, 6-8 olanlara 9 Eylül’de yapılacak” ifadelerini kullandı.
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