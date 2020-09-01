Nallıhan'da yeniden orman yangını

01 Eylül 2020 Salı, 18:58

Yangın, saat 16.30 sıralarında ilçeye bağlı Beyalan mevkiinde çıktı. İki gün önce orman yangının çıktığı Yeşilyurt ve Belenören Mahallesi'ne yakın bir noktada çıkan yangını fark eden vatandaşlar durumu Orman Genel Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Bunun üzerine bölgeye 2 uçak, 6 helikopter, 86 itfaiye arazözü, 8 dozer ile çok sayıda ekip sevk edildi. Ekipler rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen yangını kontrol etmek için çalışma başlattı. Yangına havadan da müdahale edildi. Fakat tüm müdahaleye rağmen yangın henüz kontrol altına alınmadı. Ekiplerin bölgedeki çalışması sürüyor.

İKİ KÖY TEDBİR AMAÇLI BOŞALTILDI

Nallıhan ilçesine bağlı Karakiriş Dağında devam eden orman yangınına Orman Genel Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri tarafından 2 uçak, 6 helikopter, 127 arazöz, 8 dozer ve 650 personelle müdahale edildi. Havanın kararmasının ardından sadece kara ekiplerinin yoğun şekilde sürdürdüğü söndürme çalışmalarında yangının etrafının çevrildiği öğrenildi. Bu arada alevlerin tehdit ettiği Beyalan ve Nallıgölcük köyleri tedbir amaçlı tahliye edildi. Sarıkaya ve Belenören köylerinde de önlem amaçlı ekip bulunduruluyor.

BAKAN PAKDEMİRLİ KOORDİNE ÇALIŞMASINI YÖNETTİ

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yangın yönetim merkezinden söndürme çalışmalarını koordine etti. Pakdemirli, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Nallıhan yangınını, Yangın Koordine Merkezimizden koordine ediyoruz. Yangını etrafı çevrilmiş durumda. En kısa sürede soğutma çalışmalarına başlayacağız” dedi.