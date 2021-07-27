Naomi Osaka, çeyrek final göremeden elendi
Olimpiyat ateşini yakan dünya 2 numarası Japon tenisçi Naomi Osaka, evindeki organizasyonda çeyrek final göremeden üçüncü turda elendi.
Ariake Tenis Merkezi'nde yapılan maçta dünya 42 numarası Çek sporcu Marketa Vondrousova ile karşılaşan Osaka, rakibine 6-1 ve 6-4'lük setlerle 2-0 mağlup oldu ve oyunlara veda etti.
Oyunların açılış şöleninde olimpiyat ateşini yakan ve turnuvada favori gösterilen Japon tenisçi, evindeki organizasyonda çeyrek finali göremedi.
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