NASA sordu: Ay'a düşseniz yanınıza ne alırsınız?
NASA internet sitesinde yayımladığı açıklamada halka "Ay'a düşseniz yanınıza ne alırdınız?" diye sordu.
Uzay ajansı Artemis Projesi kapsamında Ay'da insanlar için koloni kurmayı hedefliyor (NASA)
Konuyla ilgili bir sosyal medya kampanyası başlatan uzay ajansı, soruyu yanıtlamak isteyenlerin, yorumlarını #NASAMoonKit (NASA Ay kiti) etiketiyle paylaşmasını istedi.
Independent Türkçe'nin BGR'dan aktardığına göre uzay ajansı, kampanyaya katılacaklar için zorluk seviyesi de belirledi.
Kampanyaya zorlanmadan katılmak isteyenler, yanına alacakları malzemelerin sayısı ve boyutlarını düşünmeden özgürce seçim yaparak, Ay kitinin fotoğrafını paylaşabilecek.
Uzman Modu ismi verilen daha zor bir seviyede yer almak isteyenler ise NASA'nın astronotlar için koyduğu kurallara tabi olacak:
"Astronotların kişisel eşyalarını hazırlarken uyması gereken katı kurallara uyun. Uluslararası Uzay İstasyonu'na seyahat eden astronotların kişisel eşyaları için yalnızca 12,7 x 20,3 x 5,1 santimetrelik bir alana izin veriliyor."
NASA'nın belirttiği ölçüler, astronotların yanlarına alabileceği eşya sayısını büyük ölçüde kısıtlıyor. Bu da Uzman Modu'nu seçen kampanya katılımcılarının son derece seçici davranmasını gerektiriyor.
In recognition of the upcoming #Artemis Green Run Hot Fire test bringing us closer to launching humanity to the Moon, we just have one question for you: What would you take with you to the Moon? ??— NASA (@NASA) October 4, 2020
Share your #NASAMoonKit for a chance to be featured: https://t.co/5oa7FNBatM pic.twitter.com/FVhAgpAnhH
Uzay ajansı, "Bu büyük macera için neler hazırlayacağınızı görmekten heyecan duyuyoruz" ifadelerine yer verdi:
"Bu, Artemis programına dair daha fazla bilgi edinmenin ve insanlığın Ay yüzeyindeki yeni adımlarına hazırlanırken NASA'ya yardımcı olmanın eşsiz bir yolu."
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