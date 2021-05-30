NASA'dan çarpıcı Samanyolu galaksisi görüntüsü
Nasa, galaksimizin şiddetli, süper enerjili merkezinin çarpıcı yeni bir görüntüsünü yayınladı.
Bu yeni kozmik şaheserin yeni görüntüsü, NASA'nın Chandra X-ray Gözlemevi'nden ve Güney Afrika'daki MeerKAT radyo teleskopundan gelen dev bir veri mozaiği kullanılarak yapıldı.
Massachusetts Amherst Üniversitesi'nin astronomi bölümünden Daniel Wang tarafından, son 20 yıldaki 370 gözlemden derlenerek oluşturulan Samanyolu'nun çarpıcı bir görüntüsü yayınlandı.
Görüntü, Samanyolu'nun merkezindeki milyarlarca yıldız ve sayısız kara deliği gösteriyor.
NASA
Koronvirüs pandemisi sırasında evde mahsur kaldığı sırada bir yıl boyunca görüntü üzerinde çalıştığını söyleyen Wang, "Görüntüde gördüğümüz, galaksimizin merkezindeki enerji dolu bir ekosistemdir. Orada çok sayıda süpernova kalıntısı, karadelik ve nötron yıldızı var. Her bir X-ışını noktası, çoğu merkezde olan enerjik bir kaynağı temsil eder" dedi.
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