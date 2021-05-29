NASA'nın açıklaması Jüpiter'in uydusunda yaşam umudunu canlandırdı

29 Mayıs 2021 Cumartesi, 00:00

Araştırmada hazırlanan model, yakın geçmişte Europa'nın deniz tabanında volkanik aktivitenin meydana geldiğini ve hala da olabileceğini gösteriyor.

Europa, Dünya dışı yaşamın keşfi için en güçlü adaylardan biri olarak görülüyor. Ay'dan biraz daha küçük uydunun yüzeyi buz tabakasıyla kaplı. Ancak bilim insanları, tabakanın altında büyük bir okyanus olduğunu düşünüyor.

NASA işte bu sualtı ortamını araştırmak için 2024'te Europa Clipper ismi verilen bir uzay aracı fırlatmayı planlıyor.

Hakemli bilimsel dergi Geophysical Research Letters'ta yayımlanan yeni araştırma, Europa'nın deniz tabanında aktif yanardağların gizlenebileceğini öne sürdü.

Bunun yanı sıra volkanik aktivitenin büyük olasılıkla gök cisminin kutuplarının yakınında meydana geldiği tespit edildi.

Araştırmada, Jüpiter'in güçlü kütleçekim kuvveti tarafından çekildiği sırada Europa'nın iç kısmının nasıl esnediğine dair detaylı bir model oluşturuldu.

Bu tür esnemelerin, Europa'nın okyanusunun donmasını önleyen ve hatta kayalık mantosunun üst katmanını kısmen eritebilecek bir sürtünme ısısı oluşturduğu düşünülüyor.

Söz konusu erimelerin Europa tarihinin büyük kısmında, hatta günümüzde de deniz dibi yanardağlarını besleyebileceği öne sürülüyor.

Dahası bu volkanların, Europa'daki olası yaşam formlarının yararlanabileceği, kimyasal enerji açısından zengin hidrotermal sistemlere güç sağlayabileceği belirtiliyor.

Çekya'daki Prag Üniversitesi'nden çalışmanın başyazarı Marie Behounková, "Bulgularımız, Europa'nın yeraltı okyanusunun, yaşamın ortaya çıkışı için uygun bir ortam olabileceğine dair ek kanıtlar sağlıyor" diye konuştu:

Europa, milyarlarca yıl boyunca volkanik aktiviteyi sürdürmüş olabilecek ender gök cisimlerinden biri ve muhtemelen Dünya'nın ötesinde büyük su rezervuarına ve uzun ömürlü bir enerji kaynağına sahip olan tek cisim.

NASA'nın Jet İtki Laboratuvarı'ndan gezegen jeoloğu Cynthia Phillips, de Dünya okyanuslarının dibinde, suyun ısındığı ve kaya katmanındaki kimyasalları emdiği hidrotermal sistemlerde yaşam bulunduğunu vurguladı:

"Europa'da deniz tabanında hidrotermal sistemler varsa bunlar canlılık için uygun koşullar yaratan termal ve kimyasal enerji kaynakları olabilir."