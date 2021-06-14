NATO: Çin düşmanımız değil

14 Haziran 2021 Pazartesi, 11:07

Stoltenberg, Belçika'nın başkenti Brüksel'de öğleden sonra düzenlenecek NATO Zirvesi için açıklamalarda bulundu.

"Bugün transatlantik ilişkilerimizde yeni bir sayfa açıyoruz" diyen Stoltenberg, NATO Zirvesi'nde liderlerin birçok konuyu ele alacaklarını, bunlar arasında Rusya ve Çin'in de bulunduğunu söyledi.

Stoltenberg, "Rusya ile ilişkilerimiz Soğuk Savaş'tan beri en düşük seviyesinde. Bunun nedeni Rusya'nın saldırgan eylemleri. İnanıyorum ki liderler Rusya'ya yönelik 'diyalog ile birleştirilmiş güçlü savunma' şeklindeki ikili yaklaşımımızı teyit edecek" dedi.

Stoltenberg, NATO ülkeleri liderleri zirveye gelmeden önce NATO karargahında gazetecilere yaptığı açıklamada, "Çin bize yaklaşıyor. Onları siber uzayda görüyoruz, Çin'i Afrika'da görüyoruz, ancak Çin'in kendi kritik altyapımıza büyük yatırım yaptığını da görüyoruz" dedi.

Stoltenberg "Çin'in bizim değerlerimizi paylaşmadığını biliyoruz... ittifak olarak birlikte karşılık vermemiz gerekiyor" dedi ve NATO'nun Çin'i düşman olarak görmediğini sözlerine ekledi.