NATO: Çin düşmanımız değil
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO'nun Çin'in ekonomik, siyasi ve askeri yükselişine karşılık vermesi gerektiğini ve NATO zirvesi sonunda yapılacak açıklamanın Pekin'e yönelik yeni stratejiyi pekiştireceğini açıkladı.
Stoltenberg, Belçika'nın başkenti Brüksel'de öğleden sonra düzenlenecek NATO Zirvesi için açıklamalarda bulundu.
"Bugün transatlantik ilişkilerimizde yeni bir sayfa açıyoruz" diyen Stoltenberg, NATO Zirvesi'nde liderlerin birçok konuyu ele alacaklarını, bunlar arasında Rusya ve Çin'in de bulunduğunu söyledi.
Stoltenberg, "Rusya ile ilişkilerimiz Soğuk Savaş'tan beri en düşük seviyesinde. Bunun nedeni Rusya'nın saldırgan eylemleri. İnanıyorum ki liderler Rusya'ya yönelik 'diyalog ile birleştirilmiş güçlü savunma' şeklindeki ikili yaklaşımımızı teyit edecek" dedi.
Stoltenberg, NATO ülkeleri liderleri zirveye gelmeden önce NATO karargahında gazetecilere yaptığı açıklamada, "Çin bize yaklaşıyor. Onları siber uzayda görüyoruz, Çin'i Afrika'da görüyoruz, ancak Çin'in kendi kritik altyapımıza büyük yatırım yaptığını da görüyoruz" dedi.
Stoltenberg "Çin'in bizim değerlerimizi paylaşmadığını biliyoruz... ittifak olarak birlikte karşılık vermemiz gerekiyor" dedi ve NATO'nun Çin'i düşman olarak görmediğini sözlerine ekledi.
TÜRKİYE VE ABD GİBİ ÜLKELER AFGANİSTAN İÇİN DİYALOG İÇİNDE
Stoltenberg, NATO'nun Afganistan'daki misyonunu sonlandırma kararıyla ilgili bir soru üzerine, Afganları desteklemeye devam edeceklerini, Afgan güvenlik güçlerine mali yardımın süreceğini aktardı.
Afgan güvenlik güçlerinin ülke dışında eğitimi üzerinde çalıştıklarını bildiren Stoltenberg, şöyle devam etti:
"Havaalanı dahil kritik altyapıların nasıl sürdürülebilir olacağı konusunda da çalışıyoruz. NATO destek sağlamayı planlıyor. Kabil'deki uluslararası bhavalimanını nasıl sürdürülebilir kılabileceğimiz konusunda ABD ve Türkiye gibi bazı NATO ülkeleri de doğrudan diyalog içindeler. Bu hem NATO müttefikleri hem de tüm uluslararası camia için diplomatik mevcudiyet ve yardımların devamı bakımından önemli."
"GÜÇLÜ BİRLİK MESAJI"
Stoltenberg, liderlerin NATO 2030 gündemini de bugünkü toplantıda onaylayacağını kaydederek bunun kolektif savunmanın güçlendirilmesi, mukavemetin kuvvetlendirilmesi ve NATO'nun teknolojisinin ilerletilmesini içerdiğini söyledi.
NATO tarihinde ilk kez "iklim değişikliği ve güvenlik" başlığının da bir zirvede konuşulacağını ifade eden Stoltenberg, savunma harcamalarındaki artışın sürmesi gerektiğini belirtti.
Stoltenberg, "Bugün alacağımız kararlarla güçlü bir birlik ve kararlılık mesajı vereceğimize, NATO'yu küresel rekabet ortamında daha güçlü yapacağımıza inanıyorum" dedi.
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