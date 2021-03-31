Nazilli Sümerpark’ta iyileştirme çalışmaları başladı

31 Mart 2021 Çarşamba, 09:48

Nazilli’de yer alan ve 18 futbol sahası büyüklüğündeki Sümerpark Büyükşehir’e devredildi. İçerisinde yüzlerce ağaç barındıran bu yeşil alan artık Aydın Büyükşehir Belediyesi uhdesinde korunacak.

Park içerisinde iyileştirme çalışmaları başlatıldı. Parkın eksiklerinin tamamlanması ve yıpranmış alanların yenilenmesi için çalışmalar başlatıldı.

18 futbol sahası büyüklüğünde olan Sümerpark içerisinde restoran ve kafeteryalarla birlikte; kır düğün salonları, buz pateni pisti, kapalı spor salonu, tenis kulübü, basketbol sahası, otopark, lunapark, Çocuk Trafik Eğitim Alanı, Alzheimer Danışma ve Dayanışma Merkezi, Türkiye'nin ilk model evi, 11 bin metrekare alana yayılan içinde süs balıkları bulunan gölet ve Aydın Büyükşehir Belediyesi’ne ait hayvanat bahçesi bulunuyor.

Gölet içerisinde yer alan kafeteryaların yeniden hizmete açılmasıyla birlikte kuğuların ve ördeklerin arasında keyifli zaman geçirilebilecek olan alanda uzun yürüyüş yolları da bulunuyor.

Partkta koşu pisti, yürüyüş ve bisiklet yollarının zemin iyileştirme çalışması yapılarak parkın spor yapacak vatandaşlar içinde kullanışlı hale getirilmesi sağlanacak.

ATATÜRK'ÜN MANEVİ EMANETİ

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, çalışmalara ilişkin açıklamasında, “Nazilli’deki yaşamın daha kaliteli ve konforlu hale gelmesi için Büyükşehir Belediyesi olarak çok çalışıyoruz. Bir yandan yolları sıcak asfaltla buluşturuyoruz, bir yandan alt yapıyı yeniliyoruz. Bunların dışında şimdi bizler için manevi değeri yüksek olan bir yerde hizmet edecek olmak, bizleri mutlu ediyor ve heyecanlandırıyor. Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün emaneti olan Sümerbank Basma Fabrikası’nın bir parçası olduğunu düşündüğümüz bu park, bizleri manevi olarak etkiliyor. Bu park ve içinde yer alan tesislerle hem halkımıza en iyi şekilde hizmet edeceğiz, hem de bu parkın Atatürk’ün manevi emaneti olduğunu vatandaşlarımıza bir kere daha hissettireceğiz. Sümerpark’taki çalışmalarımızı Nazilli Belediye Başkanımız Kürşat Engin Özcan ile birlikte sürdüreceğiz.” dedi.