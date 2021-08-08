NBA, Kyle Lowry ve Lonzo Ball takaslarına soruşturma başlattı
Serbest oyuncu döneminde imzala ve takasla yöntemiyle takım değiştiren Kyle Lowry ve Lonzo Ball’un takas anlaşmalarına soruşturma açıldı.
ESPN’de yer alan haberde, Kyle Lowry’i kadrosuna katan Miami Heat ve Lonzo Ball’u transfer eden Chicago Bulls’un, serbest oyuncu döneminden önce görüşmelere başlayıp başlamadığının inceleneceği belirtildi.
Takımlara, oyunculara ve oyuncu temsilcilerine konuya ilişkin bilgi verildiği ifade edildi.
Miami Heat, Toronto Raptors forması giyen Kyle Lowry’i Goran Dragic ve Precious Achiuwa karşılığında kadrosuna katmıştı.
Chicago Bulls ise Lonzo Ball için Garrett Temple ve Tomas Satoransky’i New Orleans Pelicans’a göndermişti.
BOGDANOVIC TAKASI İPTAL EDİLMİŞTİ
Geçtiğimiz yılın kasım ayında Bogdan Bogdanovic için Milwaukee Bucks, Sacramento Kings’le imzala ve takasla yöntemiyle anlaşmaya varmıştı.
Bu anlaşmanın transfer döneminin 5 gün öncesinde yapıldığı ve Bogdanovic’in bu takası istemediği ortaya çıkınca NBA yönetimi soruşturma başlatmış ve Bucks, 2022’deki ikinci tur draft hakkını kaybetmişti.
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