NBA’de yeni sezon resmen başladı
NBA’de yeni sezon öncesinde takımlar kadrolarını güçlendirmeye başlarken Los Angeles Lakers, sekiz oyuncuyu kadrosuna kattı.
Amerikan Basketbol Ligi NBA’de yeni sezon, iki gün önce başlayan serbest oyuncu dönemi ile birlikte resmen başladı. Hareketli geçen ilk iki günde Stephen Curry, tarihi bir kontrata imza atarken Miami Heat, Kyle Lowry’i kadrosuna kattı.
ŞAMPİYONLAR GERİ DÖNDÜ
2019-2020 sezonunda şampiyonluğa ulaşan Lakers, yeni sezon öncesinde sekiz oyuncuyla anlaşmaya vardı. Takımla birlikte daha önce şampiyonluk yaşayan Trevor Ariza ve Dwight Howard Lakers’a döndü. Daha önce Lakers forması giyen Kent Bazemore’un yanı sıra Wayne Ellington, Carmelo Anthony, Kendrick Nunn, Malik Monk Lakers ile sözleşme imzaladı.
Serbest oyuncu döneminin başlamasında önce Lakers, Washington Wizards ile Russell Westbrook takası için anlaşmaya varmıştı. Kadroda bulunan Talen Horton Tucker’le ise yeni kontrat yapıldı.
LOWRY TORONTO’DAN AYRILDI
2012’den bu yana Toronto Raptors forması giyen Kyle Lowry, Miami Heat ile anlaştı. Üç yıl için 90 milyon dolar kazanacak Lowry’i kadrosuna katan Heat, tecrübeli oyuncu imzala ve takas et yönetimiyle kadrosuna kattığı için Toronto Raptors’a Goran Dragic ve Precious Achiuwa’yı gönderdi.
Jimmy Butler ile 4 yıl için 184 milyon dolar karşılığında yeniden anlaşan Miami Heat, Duncan Robinson’la da sözleşme yenilerken geçtiğimiz sezon Milwaukee Bucks ile şampiyon olan P.J. Tucker’ı kadrosuna kattı.
Heat ayrıca, Dwyane Dedmon ve Lakers’tan ayrılan Markieff Morris’le sözleşme imzaladı.
STEPHEN CURRY’DEN TARİHİ KONTRAT
NBA’e girdiği yıldan bu yana Golden State Warriors forması giyen Stephen Curry, takımıyla 4 yıl için 215 milyon dolar değerinde yeni sözleşme imzaladı.
Önceki sözleşmesinde de 200 milyon doların üstüne çıkan yıldız oyuncu, iki kez 200 milyon dolar üzerinde kontrat alan ilk oyuncu oldu. Warriors ayrıca eski Fenerbahçeli Nemanja Bjelica ve Otto Porter’ı kadrosuna kattı.
CHRIS PAUL SUNS’TA KALDI
Önceki sezon NBA finalinde Milwaukee Bucks’a kaybeden Phoenix Suns’ta Chris Paul, sezon sonunda oyuncu opsiyonunu kullanmayarak serbest kalmıştı.
Tecrübeli oyuncu bu kararıyla sınırsız serbest oyuncu olurken Suns ile 4 yıl için yeniden anlaşmaya vardı. 36 yaşındaki Paul, kontratını tamamlaması halinde 40 yaşına kadar NBA’de kalacak ve yeni kontratından 120 milyon dolar kazanacak.
CHICAGO BULLS’TA DEĞİŞİM
Lakers’tan ayrılan Alex Caruso ile 4 yıl için 37 milyon dolar değerinde sözleşme imzalayan Chicago Bulls, New Orleans Pelicans’tan ayrılan Lonzo Ball’u kadrosuna kattı.
Genç oyuncuyla 4 yıl için 85 milyon dolar karşılığında anlaşan Bulls, Ball’u imzala ve takas et yöntemiyle kadrosuna kattığı için Pelicans’a Tomas Satoransky ve Garrett Temple’ın yanı sıra bir adet ikinci tur draft hakkı gönderdi.
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