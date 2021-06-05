Gareth Bale, futbol hayatını sonlandırabilir
Tottenham'da kiralık olarak forma giyen Gareth Bale’nin gelecek sezon da futbolu bırakacağı iddia edildi.
Bonservisi Katalan devi Real Madrid’de bulunan ve geçtiğimiz sezon da Tottenham’da kiralık olarak forma giyen Gareth Bale’nin futbol kariyeri ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.
Marca’da yer alan habere göre futbolu bırakma kararı alan 31 yaşındaki Gareth Bale, Avrupa Şampiyonası’ndan sonra fikri hala değişmez ise turnuva sonrasında futbolu bıraktığını açıklayacak.
Deneyimli futbolcu Gareth Bale daha önce Sky'a yaptığı açıklamada, "Ne yapacağımı biliyorum ama bir şey söylersem kaosa neden olur. Kararımı daha sonra açıklayacağım" ifadelerini kullanmıştı.
Deneyimli futbolcu, geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giydiği Tottenham’da çıktığı 20 maçta 11 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.
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