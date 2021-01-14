Neden rüyalarımızı her zaman hatırlayamıyoruz?
Rüyalarımız ile gerçek dünya arasında ise ince bir örtü bulunur, uyandıktan sonraki 6-10 dakika içinde rüya hafızamızdan silinir. Bu da NREM ve REM döngülerinin düzgün çalışmamasıyla açıklanabilir. Peki, neden rüyalarımızı herzaman hatırlayamıyoruz?
Popular Science Türkiye'nin aktardığına göre, konu hakkındaki çalışmalardan alınan ortak sonuçlar, rüyalarımızın özellikle REM uykusu sırasında daha keskin, daha güçlü olduğunu gösteriyor.
REM, uykunun beşinci ve son evresi. Beynimiz en çok bu evrede dinleniyor. REM, ortalama 15 dakikalık periyotlar halinde, gecede birkaç kez yaşanıyor. Bu esnada beyin her ne kadar derin dinlenme moduna geçiş yapmış olsa da, beyin dalgaları uyanık olduğumuz zamanlardaki kadar güçlü.
Eğer REM aşamasındayken uyandırılırsanız, genelde rüyalarınızı büyük bir netlikle hatırlama imkanına sahip oluyorsunuz. Ama bu evre tamamlanmadan uyandırılmak, dinlenmemiş olarak kalkmanıza sebep oluyor.
Diğer evrelerde görülen rüyaların hatırlanma oranının neden bu kadar düşük olduğu ise bilinmiyor.
En Çok Okunan Haberler
- Esnaflara 'Süleymancı kıskacı' iddiası
- Emekli askerlerden çağrı
- BionTech’ten 25 bin doz alındı, 2. doz yapıldı
- 'HDP'ye kapatma' yanıtı: Çenelerini kapatsınlar
- Fahrettin Koca aşılamanın başlayacağı tarihi açıkladı
- Şahin ve Türeci’den ikinci tarihi başarı
- Hayatında hiç görmediği şehirde evi olduğunu öğrendi
- Beni değil, Türkiye ekonomisini cezalandırıyorsunuz
- Vatan Partisi ve MHP'den kurtulmak istiyor olabilir
- 3 general emekliye sevk edildi
Video Haberler
- İmamoğlu'ndan isim önerisi: Fatih Sultan Mehmet
- Organize suç örgütüne baskın kamerada: 6 kişi gözaltında
- Rektörlük binasına arkalarını dönüp türküyle seslendiler
- İstanbullular dikkat! Son iki gün... Kuyruklar oluştu
- 'Arşiv AKP'nin maskesini yine indirdi'
- Kılıçdaroğlu, apartman görevlisi çifti ziyaret etti
- Rekor can kaybı: CNN muhabiri gözyaşlarını tutamadı
- Karısını silahla başından vurdu
- Ankara'da kar yağışı etkili oluyor
- Vatan Partisi ve MHP'den kurtulmak istiyor olabilir
En Çok Okunan Haberler
- Esnaflara 'Süleymancı kıskacı' iddiası
- Emekli askerlerden çağrı
- BionTech’ten 25 bin doz alındı, 2. doz yapıldı
- 'HDP'ye kapatma' yanıtı: Çenelerini kapatsınlar
- Fahrettin Koca aşılamanın başlayacağı tarihi açıkladı
- Şahin ve Türeci’den ikinci tarihi başarı
- Hayatında hiç görmediği şehirde evi olduğunu öğrendi
- Beni değil, Türkiye ekonomisini cezalandırıyorsunuz
- Vatan Partisi ve MHP'den kurtulmak istiyor olabilir
- 3 general emekliye sevk edildi