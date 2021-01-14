Neden rüyalarımızı her zaman hatırlayamıyoruz?

Rüyalarımız ile gerçek dünya arasında ise ince bir örtü bulunur, uyandıktan sonraki 6-10 dakika içinde rüya hafızamızdan silinir. Bu da NREM ve REM döngülerinin düzgün çalışmamasıyla açıklanabilir. Peki, neden rüyalarımızı herzaman hatırlayamıyoruz?

cumhuriyet.com.tr
14 Ocak 2021 Perşembe, 00:00
Neden rüyalarımızı her zaman hatırlayamıyoruz?
Abone Ol google-news

Popular Science Türkiye'nin aktardığına göre, konu hakkındaki çalışmalardan alınan ortak sonuçlar, rüyalarımızın özellikle REM uykusu sırasında daha keskin, daha güçlü olduğunu gösteriyor.

REM, uykunun beşinci ve son evresi. Beynimiz en çok bu evrede dinleniyor. REM, ortalama 15 dakikalık periyotlar halinde, gecede birkaç kez yaşanıyor. Bu esnada beyin her ne kadar derin dinlenme moduna geçiş yapmış olsa da, beyin dalgaları uyanık olduğumuz zamanlardaki kadar güçlü.

Eğer REM aşamasındayken uyandırılırsanız, genelde rüyalarınızı büyük bir netlikle hatırlama imkanına sahip oluyorsunuz. Ama bu evre tamamlanmadan uyandırılmak, dinlenmemiş olarak kalkmanıza sebep oluyor.

Diğer evrelerde görülen rüyaların hatırlanma oranının neden bu kadar düşük olduğu ise bilinmiyor.


En Çok Okunan Haberler

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler