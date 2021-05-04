Nedim Özbey: "Erkek voleybolunu özlenen yerlere çıkaracağız"

04 Mayıs 2021 Salı, 23:03

CEV Avrupa Altın Ligi için Ankara'da hazırlıklara başlayan A Milli Erkek Voleybol Takımımız, kamptaki ikinci gününü tamamladı. Antrenmanın ardından başantrenör Nedim Özbey, kampla ilgili açıklamalarda bulundu:

Yoğun bir lig döneminden geçtiklerini altını çizen Nedim Özbey, ülkemiz adına yarışacak sporcuları seçerken çok titiz davrandıklarını, sporcuları araştırdıklarını, milli takım antrenörleriyle birlikte haftanın iki günü konuşarak, izleyerek analizlerini yaptıklarını ve takımın hepsinin takip edilerek özenle seçildiğini belirtti.

"AVRUPA ALTIN LİGİ’NDE ÜNVANIMIZI KORUMAK İSTİYORUZ"

66 yaşındaki deneyimli antrenör, milli takımın yaşı olmadığına ve göreve kim başlarsa askerlik gibi görevini yapacak disiplinde olması gerektiğini ifade ederken Avrupa Altın Ligi’nin önemini şu sözlerle anlattı:

"Avrupa Altın Ligi’nin son şampiyonu biziz, uzun yıllar sonra ilk defa orada şampiyon olduk. Bu ünvanımızı korumak istiyoruz. Arslan, Burutay ve Yasin gibi önemli oyuncularımızın sakatlıkları var. Buna rağmen yeni genç arkadaşlarımın bu oyuncuları aratmayacağını düşünüyorum."

"ERKEK VOLEYBOLUNU ÖZLENEN YERLERE ÇIKARACAĞIZ"

Nedim Özbey, oluşturduklarını kadronun en güçlü, en iyi olması gerektiğine ve erkek voleybolunu en iyi yerlere taşımak istediklerine vurgu yaparken Avrupa Altın Ligi’ndeki hedeflerinden şu sözlerle bahsetti:

"Mert Matiç ve Doğukan ile ilgili bir takip sürecindeyiz ama geniş bir kadromuz var. Belki bu bölümü değişkenliklerle sürdürebiliriz ama Avrupa Şampiyonası’na en iyi, en güçlü kadromuzla gitmek istiyoruz. Tabii birinci planda Avrupa Altın Ligi’nde geçtiğimiz dönemdeki şampiyonluğu korumak, tekrardan da orada final oynamak istiyoruz. Avrupa Altın Ligi önem kazandı, biz de oraya en güçlü takımımızla gideceğiz. Gençlerimizin de Avrupa Şampiyonası’nda takıma nasıl destek vereceklerini orada göreceğiz.

Özbey, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu jenerasyonun üzerine birkaç çocuk daha alıp erkek voleybolunu özlenen yere çıkartacağımız düşüncesindeyim. Bir gün gelecek bu çocuklar bizi olimpiyatlara götürecek, benim hayalim o. Bir de bu çocukların çoğu U20 Avrupa Şampiyonası’na gidemediler, gittiler orada koronavirüs var diye Çekya tarafından geri yollandılar. Turnuvanın en iyi ekibiydik. Muhakkak final oynardık. Şimdi o arkadaşlarımız burada kamptalar. Her şey için de Başkanımız Mehmet Akif Üstündağ’a, Semih (Oktay) Abi’ye çok teşekkür ediyorum. Özellikle erkek voleybolu için çok büyük girişimleri var, biz de başarımızla karşılık vermek istiyoruz."