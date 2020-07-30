Nero'nun katili Alper Erkin'in ortak çalıştığı şirketten iş sonlandırma kararı

30 Temmuz 2020 Perşembe, 14:28

İddiaya göre, Sarıyer Yeniköy Mahallesi'nde Deniz ve Can Özula çiftinin köpekleri Nero, Ş.E'yi diz kapağından ısırdı. Eşini köpeğin ısırması iddiası üzerine Alp Erkin komşusunun köpeği Nero'yu silahla vurarak öldürdü. Gözaltına alınan Alp Erkin polisteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

"İŞ İLİŞKİMİZ KESİLMİŞTİR"

Alper Erkin'in Genel Müdürlüğü'nü yaptığı Berk Elektrik şirketiyle iş ilişkisi bulunan Eaton isimli şirket, sosyal medya üzerinden iş ilişkisini kestiklerini duyurdu.

Şirke'in Twitter hesabından İngilizce ve Türkçe olarak yaptığı paylaşım şu şekilde;

#BergElektrik Genel Müdürü #AlpErkin ile ilgili gelişen olayın farkındayız ve bu bayi ile olan iş ilişkimizi sonlandırma kararı almış bulunuyoruz. — Eaton (@eatoncorp) July 30, 2020

We are aware of the incident involving #AlpErkin, GM of #BergElektrik, and have decided to end our business relationship with this distributor. — Eaton (@eatoncorp) July 30, 2020



