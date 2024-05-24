Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 25 Mayıs Cumartesi Yengeç Burcu Yorumu
Yengeç burcu ve yükselen yengeç burcu:
Ev yaşantınızda yapmak istediğiniz değişiklikler için sabrınızın taştığı zamanlardan geçiyor olabilirsiniz. Biraz daha sabretmeniz gerekiyor. Olayları akışına bıraktığınızda istediğiniz ne varsa kendinize çekebileceksiniz. En zor zamanlar geride kaldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- ABB'ye 'Togo' kıskacı
- Valilikten açıklama geldi
- Özgür Özel’den ilk yorum geldi!
- 'Kürtler, Aleviler nerede?'
- Bakan Şimşek'ten 'dolar' sorusuna yanıt
- Tamamı tutuklandı
- Ali Koç'tan Konyaspor - Galatasaray maçı açıklaması!
- Emekli komutanlara 'medya' ayarı
- AFAD duyurdu: Çorum'da deprem!
- Aziz Yıldırım'ın yönetim kurulu listesi belli oldu