Nesli tükenme tehlikesinde olan Anadolu semenderi, Batman'da görüldü

02 Eylül 2020 Çarşamba, 10:40

Türkiye'ye özgü endemik bir tür olan benekli Anadolu semenderi, Gercüş ilçesine bağlı Güzelöz köyünde görüntülendi.

Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya bulanan benekli Anadolu semenderini görüntüleyen Eyüp Öner, ''Yaprak altında sarı ve siyah renkli olan bir hayvan gördüm. Semender olduğunu fark ettikten sonra tutup, elimin üstünde fotoğraflarını çektim. Bir süre sonra doğaya bıraktım. İlk kez gördüm" dedi.