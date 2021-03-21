Netanyahu'dan "Mekke'ye doğrudan uçuş" vaadi
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 23 Mart'ta yeniden seçilmesi halinde Tel Aviv'den Mekke'ye uçak seferleri başlatmayı vadetti.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 23 Mart'ta yeniden seçilmesi halinde Tel Aviv'den Mekke'ye uçak seferleri başlatmayı vadetti.
Netanyahu İsrail'in Kanal 13 televizyonuna verdiği demeçte, Filistinlilere yönelik seçim vaadinde bulunarak, "Yeniden seçilirsem Tel Aviv'den Mekke'ye doğrudan uçuşları hayata geçireceğim" ifadesini kullandı.
Netanyahu bu açıklamasıyla yeniden başbakan olması durumunda İsrail ile Suudi Arabistan'ın ilişkilerini normalleştirileceği imasında da bulunmuş oldu.
Ynet televizyonuna 16 Mart'ta yaptığı açıklamada Netanyahu, İsrail'in 4 ülkeyle daha ilişkileri normalleştireceğini belirtmişti.
Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı Jared Kushner, 15 Mart'ta The Wall Street Journal gazetesinde yayımlanan makalesinde, Suudi Arabistan, Katar, Umman ve Moritanya'nın İsrail ile ilişkileri normalleştirme anlaşmasına varmaya yakın olduğunu yazmıştı.
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