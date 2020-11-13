Netflix, TikTok'a benzeyen yeni özelliği 'Fast Laughs'u test etmeye başladı
Netflix, "Fast Laughs" isimli yeni bir özelliği, kısıtlı bir kullanıcı kitlesiyle test etmeye başladı. TikTok'un genel yapısına çok benzeyen bu özellik, komedi yapımlarına ait 15 ila 45'er saniyelik kliplerden oluşuyor. Özellik, kısa bir süre sonra tüm kullanıcılarla buluşacak.
Çevrimiçi dizi ve film platformu Netflix, TikTok'ta yer alan bir özelliği test etmeye başladı. "Fast Laughs" isimli bu özellik, Netflix'teki komedi odaklı içeriklerden kesitler izlenmesini sağlıyor. Kullanıcılar, ekranı kaydırdıkları zaman tıpkı TikTok'taki gibi içerikler arasında geçiş yapabiliyorlar. Ayrıca izlenen içerikler izlenme listesine eklenebiliyor, paylaşılabiliyor ve daha fazla içeriğin keşfedilebilmesini sağlıyor.
Netflix, mobil önizlemeler isimli bir özellikle "Fast Laughs" benzeri bir deneyim sunuyor. İki özellik arasındaki tek fark, mobil önizlemelerin Instagram'daki hikayeler gibi çalışırken "Fast Laughs"un TikTok gibi çalışıyor olması. Test edilmekte olan özellik tüm kullanıcılara sunulduğunda, 15 ila 45 saniye aralığındaki içerikler izlenebilecek.
Netflix’s gone all TikTok-like with ‘Fast Laughs’ feature?! pic.twitter.com/T760u8Rea5— Matt Navarra (@MattNavarra) November 12, 2020
Netflix'in yeni özelliği ilk olarak, Matt Navarra isimli sosyal medya uzmanı tarafından fark edildi. Daha sonra bu özellik, çeşitli teknoloji siteleri tarafından da görüldü. Netflix tarafından yapılan açıklamalarda, özelliğin şu an için ABD ve İngiltere gibi pazarlarda test edildiği, ilerleyen süreçte daha fazla kullanıcının bu özellikle tanışacağı belirtildi.
Netflix'in yeni özelliği, platformun sosyal medya platformu haline getirilmesini amaçlamıyor. Aksine şirket, kullanıcıların daha fazla Netflix içeriğine ulaşmasını sağlamaya çalışıyor. Ancak sosyal medya platformlarına has özelliklerin Netflix'e getirilmesi, zaman zaman eleştirilere de yol açıyor.
Kaynak: Webtekno
En Çok Okunan Haberler
- Uşşaki şeyhi Nurullah'ın skandal mesajları ortaya çıktı!
- Fatih Altaylı'ya kötü haber
- Acı haberi Karamollaoğlu duyurdu
- Albayrak'ın istifasının ardından paylaşımını sildi
- Uykusuz'dan dikkat çeken Berat Albayrak kapağı
- 'Virüsten kaçarken kansere yakalanmayın'
- Fahrettin Koca'dan umutlandıran paylaşım
- Bütün suç MB Başkanı ve Albayrak'ınmış
- Koronavirüs aşısının yüzde 80'ini aldılar
- Okan Bayülgen'den çok konuşulacak Erdoğan yorumu!
Video Haberler
- Miss Uganda güzellik yarışmasında skandal görüntüler
- Erdoğan anlam veremedi... Böyle uyardı!
- Süleyman Soylu'nun acı günü
- 'Erdoğan benim sayemde belediye başkanı oldu'
- Cüneyt Özdemir AKP'nin en büyük korkusunu açıkladı!
- Yurttaşlardan kendilerini uyaran kaymakama: Tamam dayı
- Bebek Parkı'nda tuvalet tepkisi
- İstanbul’da dehşet anları kamerada
- Atatürk'e yönelik çirkin paylaşıma tepki yağdı!
- Okan Bayülgen'den çok konuşulacak Erdoğan yorumu!
En Çok Okunan Haberler
- Uşşaki şeyhi Nurullah'ın skandal mesajları ortaya çıktı!
- Fatih Altaylı'ya kötü haber
- Acı haberi Karamollaoğlu duyurdu
- Albayrak'ın istifasının ardından paylaşımını sildi
- Uykusuz'dan dikkat çeken Berat Albayrak kapağı
- 'Virüsten kaçarken kansere yakalanmayın'
- Fahrettin Koca'dan umutlandıran paylaşım
- Bütün suç MB Başkanı ve Albayrak'ınmış
- Koronavirüs aşısının yüzde 80'ini aldılar
- Okan Bayülgen'den çok konuşulacak Erdoğan yorumu!