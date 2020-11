Netflix, TikTok'a benzeyen yeni özelliği 'Fast Laughs'u test etmeye başladı

Çevrimiçi dizi ve film platformu Netflix, TikTok'ta yer alan bir özelliği test etmeye başladı. "Fast Laughs" isimli bu özellik, Netflix'teki komedi odaklı içeriklerden kesitler izlenmesini sağlıyor. Kullanıcılar, ekranı kaydırdıkları zaman tıpkı TikTok'taki gibi içerikler arasında geçiş yapabiliyorlar. Ayrıca izlenen içerikler izlenme listesine eklenebiliyor, paylaşılabiliyor ve daha fazla içeriğin keşfedilebilmesini sağlıyor.

Netflix, mobil önizlemeler isimli bir özellikle "Fast Laughs" benzeri bir deneyim sunuyor. İki özellik arasındaki tek fark, mobil önizlemelerin Instagram'daki hikayeler gibi çalışırken "Fast Laughs"un TikTok gibi çalışıyor olması. Test edilmekte olan özellik tüm kullanıcılara sunulduğunda, 15 ila 45 saniye aralığındaki içerikler izlenebilecek.

Netflix’s gone all TikTok-like with ‘Fast Laughs’ feature?! pic.twitter.com/T760u8Rea5