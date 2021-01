Netflix, Türk kullanıcılar için 6 adımda yabancı dil öğrenme rehberi yayımladı

22 Ocak 2021 Cuma, 10:48

"Kingdom" - Korece

Farklı ülkelere ait yapımları, İngilizce'den Japonca'ya 30'un üzerinde farklı dilde dublaj ve altyazı seçenekleriyle yayımlayan Netflix, Türk kullanıcıların dil becerilerini geliştirmek için uygulayabilecekleri yöntemlere yer verdiği bir rehber yayımladı.

İşte altı adımlık bir mini rehber:

Eğer yeni bir yabancı dil öğrenmeye başladıysanız ya da pratik yapmak istiyorsanız, daha önceden izleyip beğendiğiniz bir yapımı tekrar izlemeye başlamanızda fayda var. Bu yapımın konusuna önceden hakim olacağınız için izlerken dil öğrenmeye çok daha rahat odaklanabilirsiniz.

Eğer daha önce izlemediğiniz bir yapım eşliğinde dil öğrenmek istiyorsanız ve ne izleyeceğinize karar vermekte zorlanıyorsanız, arama çubuğuna öğrenmek istediğiniz dilin konuşulduğu bir ülkenin adını (örneğin İspanya) yazabilirsiniz. Böylece o ülkede üretilen yapımları bir arada görebilir ve o anki modunuza göre seçim yapabilirsiniz.

"La Revolution" - Fransızca

İzleyeceğiniz yapımı belirledikten sonra altyazı ve dublaj seçeneklerini ayarlamalısınız. Diyelim ki İtalyanca öğrenmek veya pratik yapmak istiyorsunuz. O zaman altyazıları İtalyanca, dublajı Türkçe veya dublajı İtalyanca, altyazıları Türkçe seçebilirsiniz. İzlemeye başlamadan önce, tercih ettiğiniz yapımın hangi dil seçenekleriyle sunulduğunu öğrenmek için netflix.com/browse/audio adresine de göz atabilirsiniz.

Dil öğrenme deneyimini kolaylaştırmak için altyazı görünümünü kişiselleştirebilirsiniz. Bunun için netflix.com/SubtitlePreferences adresine girip sizin için en uygun altyazı fontunu, büyüklüğünü ve rengini belirleyebilirsiniz. Bu ayarları çocuk profillerinde yaparak çocuklarınızın dil öğrenmesini de kolaylaştırabilirsiniz.

"Ultraviolet" - Lehce

Bir başka seçenek de sesli betimlemeleri aktif hale getirmek. Bu sayede öğrenmek istediğiniz dili konuşan insanların sözlü şekilde belirtilmeyen davranışları; örneğin beden dilini ve mimikleri nasıl betimlediklerini duyabilir ve öğrenebilirsiniz.

Her Netflix hesabında 5 ayrı profil oluşturabilirsiniz. Dolayısıyla eğer dil öğrenmek için her zaman kullandığınız profildeki altyazı ve dublaj ayarlarını değiştirmek istemiyorsanız, yeni bir profil oluşturabilir ve bu profilin ayarlarını öğrenmek istediğiniz dile göre yapabilirsiniz.

Yabancı dil becerilerinizi geliştirmek için izleyebileceğiniz yapımlar:

İngilizce - Stranger Things, Cobra Kai, Love is Blind

Fransızca - Call My Agent, La Revolution, Lupin

Portekizce - Girls from Ipanema, 3%, Airplane Mode

İspanyolca - Elite, Luis Miguel, Cable Girls,

Almanca - Dark, Babylon Berlin, We are the Wave

İtalyanca - Curon, The Life Ahead, The Beast

Korece - Crash Landing on You, It’s Okay to Not Be Okay, Kingdom

Japonca - Terrace House, Midnight Diner: Tokyo Stories, Alice in Borderland

Lehce - Ultraviolet, The Coldest Game, 1983

Hintçe - Sacred Games, Typewriter, Little Things