Netflix Türkiye'nin nisan takvimi belli oldu
Dünyanın en büyük çevrimiçi film ve dizi yayın platformu Netflix Nisan 2021 itibarıyla izleyici ile buluşturacağı içerikleri yayınlandı.
Netflix’in Türkiye’de yayımlanacak Şubat 2021 içerikleri şu şekilde:
Giyilmiş Öyküler (Worn Stories) - 1 Nisan
Emily Spivack'ın aynı isimli çok satan kitabından uyarlanan belgesel dizisinde, insanlar kendileri için büyük anlam ifade eden kıyafetlerine dair tuhaf öykülerini anlatıyor.
Kent Kovboyu (Concrete Cowboy) - 2 Nisan
Ricky Straub'ın yazıp yönettiği filmin başrollerinde Idris Elba ve Caleb McLaughlin yer alıyor. Film, uzun süredir görüşmediği Philedelphia'da yaşayan babasıyla yaz tatilini geçirmeye hazırlanan bir gencin hikayesini konu alıyor. Genç kendisini Philadephia'daki siyahi kovboyların kurduğu bir toplulukta bulur.
Just Say Yes - 2 Nisan
Jim Bakkum, Noortje Herlaar, Nienke Plas ve Tino Martin'in yer aldığı romantik komedi filmi uzun süredir evlilik hayali kuran ancak işleri her zaman planladığı gibi gitmeyen bir kadının öyküsünü anlatıyor.
Madame Claude - 2 Nisan
Yazar ve yönetmen Sylvie Verheyde, 1960’ların Parisi’nde geçen dönem dramasıyla Netflix’e geliyor.
Snabba Cash: Kolay Para - 7 Nisan
İsveç'te yayımlanan aynı isimli film üçlemesinin devamını konu alan dizide üç yeni karakter, şirket kurma furyası sırasında Stockholm'ün değişen yeraltı dünyasında kolay paranın peşine düşüyor.
The Way of the Househusband - 8 Nisan
Popüler manga serisinden uyarlanan dizi Japonya'da Nippon TV'de yayımlanmıştı ve yapım uluslararası yayınını da ilk kez Netflix'te yapacak.
Night in Paradise - 9 Nisan
Güney Kore yapımı gangster filmi ilk kez Venedik Uluslararası Film Festivali'nde gösterilmişti ve nisanda izleyenleriyle Netflix'te buluşacak. Film gangsterlerin hedefindeki bir adamın hikayesini konu alıyor.
Thunder Force - 9 Nisan
Ben Falcone'ın yönettiği süper kahraman komedisinin başrollerinde Melissa McCarthy ve Octavia Spencer yer alıyor.
Sıfır (Zero) - 21 Nisan
Sıfır, görünmezlik yeteneğine sahip olan ve arkadaşlarıyla birlikte yaşadığı yeri kurtarmak için savaşmak zorunda kalan bir gencin reşit olma hikayesi.
Gölge ve Kemik (Shadow and Bone) - 23 Nisan
İlk sezonu nisanda yayımlanacak Netflix'in merakla beklenen yeni fantezi dizisi Leigh Bardugo'nun Grisha serisinin uyarlaması. Fantastik macera dizisi hayali Ravka Krallığı'nda geçiyor. Hikayenin geçtiği bölge insan eti yiyen karanlık ve korkunç yaratıklarla boğuşuyor.
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