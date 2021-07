Netflix'in son belgeseli sosyal medyayı salladı: 'Bildiğin kaynımın aynısı'

21 Temmuz 2021 Çarşamba, 12:02

Emmy, Altın Küre ve Ekran Oyuncuları Derneği ödüllerine sahip usta isim Peter Dinklage'in (Game of Thrones) anlatıcılığını ve yapımcılığını üstlendiği Netflix belgesel dizisi "How to Become a Tyrant (Zorba Nasıl Olunur?)" birinci sezonuyla başladı.

6 bölümden oluşan belgesel, yayımlandığı andan itibaren Türkiye’de en çok izlenenler listesinde yer almaya başladı.

Söz konusu belgesel dizi; Hitler, Saddam Hüseyin, Stalin, İdi Amin, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ve Kaddafi’nin yönetim tarzlarını konu ediniyor. Belgesel bugünlerde sosyal medyanın yanı sıra ekonomistlerin ve tiyatrocuların da gündeminde.

Tiyatrocu Levent Üzümcü, belgeseli “Nasıl Zorba Olunur? İzlediniz mi? İzlemediyseniz izleyiniz, nasıl zorba olunduğunu daha iyi anlarsınız” diyerek önerdi.

Ekonomist Mahfi Eğilmez de, “Netflix'deki 'Zorba Nasıl Olunur?' adlı belgesel diziyi izlemenizi öneririm” ifadelerini paylaştı.

'PuCCa' adıyla bilinen fenomen Pınar Karagöz ise “Netflix’de İzlesenize şunu… Özellikle Saddam bölümünü. Bildiğin kaynımın aynısı” diyerek diziyi takipçilerine önerdi.

'ZORBA NASIL OLUNUR?' BELGESELİNİN KONUSU NE?

Peter Dinklage'in anlatıcılığını ve yapımcılığını üstlendiği Netflix belgesel dizisi "How to Become a Tyrant (Zorba Nasıl Olunur?); Adolf Hitler, Saddam, İdi Amin, Josef Stalin, Kaddafi ve Kuzey Kore'deki Kim Hanedanlığı dönemlerini konu ediniyor.

Sezonun, süreleri 26 ile 31 dakika arasında değişen bölümleri şu şekilde sıralanıyor:

"Gücü Ele Geçir",

"Rakiplerini Bastır",

"Korku Rejimi Kur",

"Gerçekleri Manipüle Et",

"Yeni Bir Toplum Oluştur",

"Sonsuza Dek Hükmet"

How to Become a Tyrant'ın yürütücü yapımcılığını Jonah Bekhor, Jonas Bell Pasht, Peter Dinklage, David Ginsberg ve Jake Laufer'den oluşan bir ekip üstleniyor.