Netflix Türkiye'nin ağustos takvimi belli oldu
Dijital dizi, film ve belgesel platformu Netflix’te ağustos ayında Türkiye’de yayımlanacak dizi ve filmler belli oldu.
Popüler dijital yayın platformu Netflix, Türkiye'de ağustos ayında yayımlayacağı içerikleri açıkladı.
İşte ağustos ayında Netflix'te izlenebilecek içerikler:
44 KEDİ (44 CATS) – 1 AĞUSTOS
Çocuklara yönelik olan bu yapım üçüncü sezonuyla seyirciyle buluşacak.
SENİ ÖZLEMİŞİM: YÖNETMEN KURGUSU (I MİSSED YOU: DİRECTOR'S CUT) – 1 AĞUSTOS
Kore yapımlarını sevindirecek bir içerik geliyor. Seni Özlemişim, yönetmen kurgusu ile seyircilerle buluşacak.
SHİNY_FLAKES: 19'UNDA UYUŞTURUCU BARONU – 3 AĞUSTOS
Uyuşturucu belgesellerini sevenler için ideal bir yapım 3 Ağustos'ta izleyicilerle buluşacak.
ÇOK GİZLİ UFO PROJELERİ (TOP SECRET UFO PROJECTS: DECLASSİFİED) – 3 AĞUSTOS
Mistik olaylara ilgisi olan kişiler için biçilmil kaftan bir belgesel daha geliyor.
COOKİNG WİTH PARİS – 4 AĞUSTOS
Daha önce Youtube platformu üzerinde yemek pişirme hünerlerini sergileyen ünlü manken Paris Hilton, şimdi bu programı Netflix üzerinden devam ettirecek.
SHAMAN KİNG – 9 AĞUSTOS
Anime severlerin yüzünü güldürecek bir yapım daha Netflix platformunda karşımıza çıkacak. Klasiklerden olan anime seyircilerle 9 Ağustos'ta buluşacak.
THE WİTCHER: NİGHTMARE OF THE WOLF – 23 AĞUSTOS
Dizisiyle ciddi bir seyirci kitlesine sahip olan The Witcher için şimdi de anime yapımı geliyor. Hem dizi hayranları hem de anime severler için heyecan verici bir yapım olacak.
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