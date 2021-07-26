Netflix Türkiye'nin ağustos takvimi belli oldu

Dijital dizi, film ve belgesel platformu Netflix’te ağustos ayında Türkiye’de yayımlanacak dizi ve filmler belli oldu.

cumhuriyet.com.tr
26 Temmuz 2021 Pazartesi, 10:30
Netflix Türkiye'nin ağustos takvimi belli oldu
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Popüler dijital yayın platformu Netflix, Türkiye'de ağustos ayında yayımlayacağı içerikleri açıkladı.

İşte ağustos ayında Netflix'te izlenebilecek içerikler:

44 KEDİ (44 CATS) – 1 AĞUSTOS

Çocuklara yönelik olan bu yapım üçüncü sezonuyla seyirciyle buluşacak.

SENİ ÖZLEMİŞİM: YÖNETMEN KURGUSU (I MİSSED YOU: DİRECTOR'S CUT) – 1 AĞUSTOS

Kore yapımlarını sevindirecek bir içerik geliyor. Seni Özlemişim, yönetmen kurgusu ile seyircilerle buluşacak.

SHİNY_FLAKES: 19'UNDA UYUŞTURUCU BARONU – 3 AĞUSTOS

Uyuşturucu belgesellerini sevenler için ideal bir yapım 3 Ağustos'ta izleyicilerle buluşacak.

ÇOK GİZLİ UFO PROJELERİ (TOP SECRET UFO PROJECTS: DECLASSİFİED) – 3 AĞUSTOS

Mistik olaylara ilgisi olan kişiler için biçilmil kaftan bir belgesel daha geliyor.

COOKİNG WİTH PARİS – 4 AĞUSTOS

Daha önce Youtube platformu üzerinde yemek pişirme hünerlerini sergileyen ünlü manken Paris Hilton, şimdi bu programı Netflix üzerinden devam ettirecek.

SHAMAN KİNG – 9 AĞUSTOS

Anime severlerin yüzünü güldürecek bir yapım daha Netflix platformunda karşımıza çıkacak. Klasiklerden olan anime seyircilerle 9 Ağustos'ta buluşacak.

THE WİTCHER: NİGHTMARE OF THE WOLF – 23 AĞUSTOS

Dizisiyle ciddi bir seyirci kitlesine sahip olan The Witcher için şimdi de anime yapımı geliyor. Hem dizi hayranları hem de anime severler için heyecan verici bir yapım olacak.


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