Netflix'ten yeni özellik: 'En İyi 10' listesi
Dijital yayın platformu "En İyi 10" listesi de dahil yakında yeni özelliklerini tanıtacak.
Netflix, En İyi 10 listesi de dahil olmak üzere yeni özellikler duyurmaya hazırlanıyor.
Dijital yayın platformu, “Yeni ve Popüler” sekmesiyle yeni bir özellik getirmişti. Variety'nin haberine göre bu özellik “Netflix’te Yeniler”, “Yakında Gelecekler”, “İlk 10” ve “Beklemeye Değer” gibi özellikleri içeriyor.
The National Interest'in haberine göre “Beklemeye Değer” özelliği kullanıcıların 15 gün içinde platforma hangi yapımların dahil olacağını görmelerini sağlıyor. Bu özellik, Netflix’e her ay gelecek yeni içerikleri merakla takip edenlerin ilgisini çekebilir.
Yenilikler Netflix’in televizyon uygulamasına eklendi ve önümüzdeki aylarda Netflix’in diğer sürümlerinde de sunulması bekleniyor.
Kısa süre önce Netflix’in 2021’de üyelik ücretlerinde artışa gidebileceği yönünde iddia öne sürülmüştü. Fiyat artışına dair kesin bir açıklama yapılmış olmasa da Ekim’de Netflix’in üçüncü çeyrek kazançlarını açıklayacağı tahmin ediliyor.
Kaynak: Independent Türkçe
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