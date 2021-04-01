Nevruz kutlamalarında halay çekenlere ceza

01 Nisan 2021 Perşembe, 14:42

Tunceli'de 21 Mart günü izinsiz nevruz kutlamalarında koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralını halay çekerek ihlal ettikleri tespit edilen 35 kişiye 427'şer TL idari para cezası uygulandı.

Nevruz Tertip Komitesi, 21 Mart günü Seyit Rıza Meydanı'nda yapılacak olan kutlamalar için valiliğe başvuru yaptı. Başvuruyu değerlendiren Tunceli Valiliği, sadece basın açıklaması yapılacağını belirterek, diğer etkinliklere izin vermedi. Kutlamanın yapıldığı alana gelen çok sayıda kişi, izinsiz olmasına rağmen müzik eşliğinde halay çekti. Tunceli Valiliği'nce yapılan incelemede nevruz kutlamalarında koronavirüs tedbirlerini ihlal ettikleri tespit edilen 35 kişiye 427'şer TL idari para cezası verildi. Kişilere tebliğ edilen ceza tutanaklarında, "21 Mart 2021 günü saat 11.00-13.00 sıralarında Moğultay Mahallesi Kışla Meydanında düzenlenen nevruz etkinliğinde halay çekerek İl Hıfzıssıha Meclisinin almış olduğu sosyal mesafe kuralının ihlal edildiği tespit edilmiştir" ifadelerine ver verildi.

AKP KONGRELERİ

AKP'nin son aylarda yaptığı kongreler tepki çekmişti. Kongrelerde binlerce AKP'li, koronavirüs önlemlerine uymamıştı.