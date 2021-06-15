Nevşehir Ortahisar'da kaleye üç hilalli yeşil bayrak çekildi: "Birtakım meczuplar harekete geçmiş durumda"

15 Haziran 2021 Salı, 17:56

Nevşehir’in Ürgüp ilçesine bağlı Ortahisar beldesinde bulunan Ortahisar Kalesi'ne üç hilalli yeşil bayrak çekildi.



Tarihi kalenin tepesindeki direğin gönderine kim ya da kimler tarafından çekildiği belirsiz olan ve yaklaşık 1 haftadır durduğu halde müdahale edilmediği belirtilen bayrakla ilgili olarak CHP Nevşehir Milletvekili Faruk Sarıaslan'dan tepki geldi.

Meclis’te düzenlediği basın toplantısında “Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin şerefli şanlı bayrağı yerine bu bez parçasının bir hafta orada asılı durmasına kimler müsaade etti?" diyen Sarıaslan, şu ifadeleri kullandı:

"Beni Nevşehir'den aradılar; 'Sayın vekilim bir haftadır Ortahisar’ın kalesinde Türk bayrağı yerine bir bez parçası asılı duruyor, şimdiye kadar hiçbir yetkili hiçbir görevli buna müdahale etmedi' dediler. Bunun üzerine dün akşam Nevşehir Valisi’ni aradım, 'Sayın valim böyle böyle bir durum var, neden müdahale etmiyorsunuz?' dedim. Sayın Vali de 'Benim durumdan hiç haberim yok, hemen ilgilenip size döneceğim' dedi. Gerçekten de kendisi de araştırmış orada bir bez parçasının olduğunu öğrenmiş, bana dönüş yaptı ve 'Yarın sabah ilk işim onu oradan kaldırtmak' dedi".

“MECZUPLAR HAREKETE GEÇMİŞ DURUMDA”

Sarıaslan şöyle konuştu:

"'Türkiye Cumhuriyeti'ni keşke Yunan işgal etseydi" diyen 'püsküllü'den başlayıp Ayasofya Camii'nde Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret eden Türklüğü ve Türkiye Cumhuriyeti devletini içine sindirememiş olanların, Nevşehir'de de boy gösterdiğini görüyoruz. Ürgüp Kaymakamı ne işe yarar? Ürgüp İlçe Emniyet Müdürü ne işe yarar? Ortahisar Belediye Başkanı’nın bundan nasıl haberi olmaz?

Bu kaleye bir kişinin tek başına bu bez parçasını asması mümkün değil. Demek ki Nevşehir'de de Türklük düşmanı, Türkiye Cumhuriyeti devleti düşmanı birtakım meczuplar harekete geçmiş durumda. Nevşehir halkını, Nevşehir kamuoyunu ve Nevşehirli hemşehrilerimi buradan uyarıyorum. Umarım oradan bu bez parçası kaldırılmıştır. Sayın valimize teşekkür ediyorum, gerçekten ilgilendi. Bu işi savsaklayanlar, bu işte görevini ihmal edenler, buraya bez parçasının asılmasına göz yumanlar hakkında, savcılar; eğer 'sarayın savcısı' değillerse, Cumhuriyet’in savcıları iseler onları resmen göreve davet ediyorum"

"BURASI TÜRKİYE CUMHURİYETİ"

"Nevşehir geçmişte çok acılar yaşadı, aynı acıların yaşanmasını istemiyoruz. Halkın tedirgin olmasını istemiyoruz." diyen Sarıaslan, "Ortahisar bir turizm bölgesidir. Turizmin yeni yeni canlandığı dönemde bu tür meczuplara göz yumulmaması gerekir. Şanlı, şerefli Türk bayrağının dalgalanacağı yerde herhangi bir bez parçası dalgalanamaz. Türklüğü içine sindiremeyenler sindirecek. Vallahi bu bez parçasının kimin bayrağı olduğunu bilmiyorum. Burası Türkiye Cumhuriyeti devletinin vatandaşlarının yaşadığı yer, Türkiye Cumhuriyeti bayrağı asılır" ifadelerini kullandı.